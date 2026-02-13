Héraðsdómur Vesturlands hefur dæmt Hval hf. til að greiða tveimur fyrrverandi starfsmönnum rúmar 2,1 milljónir króna hvorum í vangoldin laun vegna hvalveiðivertíðarinnar 2023. Fyrirtækið var hins vegar sýknað af kröfum þriggja annarra starfsmanna.
Starfsmennirnir höfðu allir samþykkt að starfa við veiðarnar sem áttu að hefjast í lok sumars 2023. Deilt var um hvort bindandi ráðningarsamningur hefði komist á og hvort starfsmenn ættu rétt á launum þrátt fyrir að veiðarnar færu ekki fram.
Degi áður en veiðar áttu að hefjast ákvað Svandís Svavarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, að stöðva hvalveiðar tímabundið til 1. september 2023. Bannið kom í kjölfar umræðu um velferð hvala eftir skýrslu frá Matvælastofnun.
Í tveimur málanna taldi dómurinn að ráðningarsamningur hefði komist á. Þótt veiðarnar hefðu verið stöðvaðar leiddi það ekki sjálfkrafa til þess að launaskylda félli niður. Annar mannanna hafði unnið áður hjá fyrirtækinu, fengið leyfi úr öðru starfi, leigt út íbúð sína og greitt fyrir pössun á hundi í aðdraganda vertíðarinnar. Dómurinn taldi að með þessum aðgerðum hefði hann sýnt fram á að hann hefði treyst á gildan samning.
Í þremur öðrum dómsmálum var hins vegar ekki talið sannað að bindandi ráðningarsamband hefði stofnast. Þar var Hvalur. sýknaður af kröfum starfsmannanna.