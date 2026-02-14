Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Sindri Sverrisson skrifar 14. febrúar 2026 19:32 Dominik Szoboszlai skoraði glæsilegt mark í kvöld. Getty/Chris Brunskill Liverpool vann afar öruggan og þægilegan 3-0 sigur gegn Brighton í kvöld og kom sér þannig áfram í 5. umferð ensku bikarkeppninnar í fótbolta. Tvö mörk voru dæmd af Liverpool í leiknum en það kom ekki að sök og var sigurinn aldrei í neinni hættu. Það voru bakverðir Liverpool sem bjuggu til fyrsta mark leiksins, á 42. mínútu, þegar góð fyrirgjöf Milos Kerkez fór beint á Curtis Jones sem afgreiddi færið vel. Mohamed Salah lagði svo upp mark og skoraði annað í seinni hálfleiknum. Fyrst lagði hann boltann í hlaupaleið Dominik Szoboszlai sem heldur áfram að eiga frábært tímabil og þrumaði boltanum upp í hornið. Salah krækti svo í vítaspyrnu og skoraði af miklu öryggi úr henni, á 68. mínútu. Liverpool verður því í skálinni þegar dregið verður á mánudaginn í 16-liða úrslit. Enski boltinn Liverpool FC Brighton & Hove Albion