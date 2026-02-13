Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Sindri Sverrisson skrifar 13. febrúar 2026 22:46 Síðasti heimaleikur Íslands var gegn Frökkum í október, þar sem Kristian Nökkvi Hlynsson skoraði eftirminnilegt jöfnunarmark. Ísland þurfti svo að ljúka undankeppni HM á tveimur útileikjum. vísir/Vilhelm Eftir breytingarnar á Laugardalsvelli fær Ísland nú loksins að ljúka keppni á heimavelli sínum, en ekki á tveimur útileikjum, þegar keppni í C-deild Þjóðadeildarinnar lýkur í nóvember á þessu ári. Dregið var í riðla C-deildarinnar í gær og lenti Ísland, sem var í efsta styrkleikaflokki, með Búlgaríu, Eistlandi og svo annað hvort Lúxemborg eða Möltu (skýrist í lok mars). Nú hefur UEFA svo birt leikjaplanið og byrjar Ísland á leik við Eista, eins og sjá má: Leikir Íslands: Ísland - Eistland laugardaginn 26. september Lúxemborg/Malta - Ísland þriðjudaginn 29. september Ísland - Búlgaría laugardaginn 3. október Eistland - Ísland þriðjudaginn 6. október Búlgaría - Ísland föstudaginn 13. nóvember Ísland - Lúxemborg/Malta mánudaginn 16. nóvember Lokaleikur Íslands, sem mögulega ræður því hvort liðið kemst aftur upp í B-deild eins og stefnt er að, fer því fram á Laugardalsvelli. Í gegnum árin hefur Ísland alltaf endað undankeppnir stórmóta, eða keppni í Þjóðadeild, á að spila tvo útileiki enda vallaraðstæður hér á landi vart boðið upp á annað. Nú er hins vegar komið blandað gras á Laugardalsvöll, með hita undir vellinum, og því mögulegt að spila hér leiki á vegum UEFA þó komið sé fram í nóvember. Skemmst er þó reyndar að minnast þess að mikil snjókoma kom í veg fyrir að kvennalandsliðið spilaði við Norður-Írland í lok október í fyrra. Lokin á keppnum síðustu ár hjá A-landsliði karla: 2025 – Í undankeppni HM á síðasta ári endaði Ísland á útileikjum við Aserbaísjan og Úkraínu í nóvember. 2024 – Í B-deild Þjóðadeildarinnar endaði Ísland á útileikjum við Svartfjallaland og Wales. 2023 – Í undankeppni EM endaði Ísland á útileikjum við Slóvakíu og Portúgal. 2022 – Ekki undankeppni um haustið, vegna þess að HM var í desember, en Ísland lék í Baltic-bikarnum í nóvember. 2021 – Í undankeppni HM endaði Ísland á útileikjum við Rúmeníu og Norður-Makedóníu. 2020 – A-deild Þjóðadeildarinnar 2020 lauk á útileikjum við England og Danmörku. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Tengdar fréttir Ísland veit hvaða andstæðingar bíða í C-deildinni Dregið var í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar 2026 í höfuðstöðvum UEFA í Brussel í dag. Ísland spilar í C-deild og mætir Búlgaríu, Eistlandi og Lúxemborg eða Möltu. 12. febrúar 2026 17:35 Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport „Ólympíuverðlaununum var stolið frá mér“ Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Hent út af ÓL vegna hjálmsins Sport Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Enski boltinn Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Enski boltinn Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Fótbolti Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport Fleiri fréttir Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði Valgeir náði mikilvægum áfanga eftir krefjandi tíma Jón Dagur skoraði beint úr aukaspyrnu í fyrsta leik sínum með Brann Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara Raheem Sterling fann griðastað í liði Van Persie „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Englendingar óttast að Tuchel endi eins og Capello Atlético burstaði Barcelona í undanúrslitum Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Elías hélt hreinu í undanúrslitum Ísland veit hvaða andstæðingar bíða í C-deildinni Neymar gaf sonum Messi Santos-treyju Ensku Evrópumeistararnir spila tímamótaleik á Laugardalsvellinum Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ ICE-sveitin verður í lykilhlutverki í öryggisgæslu á HM í Bandaríkjunum Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Sjá meira