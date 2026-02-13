Fótbolti

Byrja á Eistum og enda loksins á heima­velli

Sindri Sverrisson skrifar
Síðasti heimaleikur Íslands var gegn Frökkum í október, þar sem Kristian Nökkvi Hlynsson skoraði eftirminnilegt jöfnunarmark. Ísland þurfti svo að ljúka undankeppni HM á tveimur útileikjum.
Eftir breytingarnar á Laugardalsvelli fær Ísland nú loksins að ljúka keppni á heimavelli sínum, en ekki á tveimur útileikjum, þegar keppni í C-deild Þjóðadeildarinnar lýkur í nóvember á þessu ári.

Dregið var í riðla C-deildarinnar í gær og lenti Ísland, sem var í efsta styrkleikaflokki, með Búlgaríu, Eistlandi og svo annað hvort Lúxemborg eða Möltu (skýrist í lok mars).

Nú hefur UEFA svo birt leikjaplanið og byrjar Ísland á leik við Eista, eins og sjá má:

Leikir Íslands:

  • Ísland - Eistland laugardaginn 26. september
  • Lúxemborg/Malta - Ísland þriðjudaginn 29. september
  • Ísland - Búlgaría laugardaginn 3. október
  • Eistland - Ísland þriðjudaginn 6. október
  • Búlgaría - Ísland föstudaginn 13. nóvember
  • Ísland - Lúxemborg/Malta mánudaginn 16. nóvember

Lokaleikur Íslands, sem mögulega ræður því hvort liðið kemst aftur upp í B-deild eins og stefnt er að, fer því fram á Laugardalsvelli.

Í gegnum árin hefur Ísland alltaf endað undankeppnir stórmóta, eða keppni í Þjóðadeild, á að spila tvo útileiki enda vallaraðstæður hér á landi vart boðið upp á annað. Nú er hins vegar komið blandað gras á Laugardalsvöll, með hita undir vellinum, og því mögulegt að spila hér leiki á vegum UEFA þó komið sé fram í nóvember. Skemmst er þó reyndar að minnast þess að mikil snjókoma kom í veg fyrir að kvennalandsliðið spilaði við Norður-Írland í lok október í fyrra.

Lokin á keppnum síðustu ár hjá A-landsliði karla:

  • 2025 – Í undankeppni HM á síðasta ári endaði Ísland á útileikjum við Aserbaísjan og Úkraínu í nóvember.
  • 2024 – Í B-deild Þjóðadeildarinnar endaði Ísland á útileikjum við Svartfjallaland og Wales.
  • 2023 – Í undankeppni EM endaði Ísland á útileikjum við Slóvakíu og Portúgal.
  • 2022 – Ekki undankeppni um haustið, vegna þess að HM var í desember, en Ísland lék í Baltic-bikarnum í nóvember.
  • 2021 – Í undankeppni HM endaði Ísland á útileikjum við Rúmeníu og Norður-Makedóníu.
  • 2020 – A-deild Þjóðadeildarinnar 2020 lauk á útileikjum við England og Danmörku.
