Brasilíski knattspyrnumaðurinn Rodrygo hjá Real Madrid sleit krossband í grannaslagnum gegn Getafe í spænsku deildinni á mánudaginn en það þýðir að brasilíska stjarnan kemst ekki á HM í sumar.
Rodrygo kom inn á sem varamaður í hálfleik gegn Getafe. Hann meiddist fljótlega en hélt áfram að spila í hálftíma eftir það. Það kom því flestum mikið á óvart þegar læknateymi félagsins staðfesti að leikmaðurinn væri með slitið krossband.
„Eftir rannsóknir sem læknateymi okkar framkvæmdi í dag hefur Rodrygo verið greindur með slitið krossband og liðþófa,“ skrifaði Real Madrid á miðla sína.
View this post on Instagram A post shared by Goal (@goal)
A post shared by Goal (@goal)
Rodrygo var talinn líklegur kandídat í HM-hóp Brasilíu í sumar en hnémeiðsli hans eru sögð svo alvarleg að hann mun varla spila aftur árið 2026. Því lítur út fyrir að hann muni einnig missa af stórum hluta næsta tímabils.
Þegar fréttir bárust af alvarleika meiðslanna voru menn fljótir að rifja upp myndband af Rodrygo nudda hné hins brasilíska Ronaldo. Ronaldo var besti fótboltamaður heims þegar hann sleit fyrst krossband í hné og var aldrei alveg sami leikmaðurinn vegna hnévandamála sinna en hnémeiðsli eltu hann út allan ferilinn.
Rodrygo var auðvitað að hugsa um að fá eitthvað af Ronaldo-göldrunum í sína fætur enda var hann ekki kallaður „O Fenômeno“ eða „Fyrirbærið“ af ástæðulausu. Áður en hann meiddist fyrst hafði Ronaldo tvisvar verið kosinn besti leikmaður heims af FIFA, stórkostlegur leikmaður sem hafði blómstrað bæði hjá Barcelona og Inter Milan.
Í stað þess að ná sér í galdrana úr fótum Ronaldo lítur nú út fyrir að Rodrygo hafi náð sér í eitthvað annað og miklu verra í staðinn.
View this post on Instagram A post shared by ESPN FC (@espnfc)
A post shared by ESPN FC (@espnfc)