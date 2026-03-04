Greiða skaðabætur vegna fjarveru Messi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. mars 2026 12:30 Lionel Messi var hvíldur í leiknum og margir miðakaupendur fóru svekktir heim. Hann var ekki einu sinni á bekknum, ekki frekar en nokkrar aðrar stjörnur Inter Miami. Getty/Richard Sellers/ Lionel Messi er mikið aðdráttarafl í bandarísku fótboltadeildinni og það getur verið dýrkeypt fyrir félögin sem mæta honum ef argentínski snillingurinn er ekki inni á vellinum. Það sannaðist þegar lið í MLS-deildinni þurfti að greiða skaðabætur. Sumir myndu halda að það væri betra fyrir félög að þurfa ekki að glíma við það krefjandi verkefni að stoppa einn allra besta fótboltamann sögunnar en það kom í bakið á einu félagi. Vancouver Whitecaps og Major League Soccer þurfa að greiða um 347 þúsund kandaíska dollara í skaðabætur eftir að Lionel Messi mætti ekki í leik árið 2024. Vonsviknir áhorfendur, sem höfðu keypt miða á leikinn í Vancouver, höfðuðu hópmálsókn. Whitecaps hafði notað Messi sem aðdráttarafl í stórri auglýsingaherferð fyrir leikinn og miðaverð rauk upp úr öllu valdi. The Vancouver Whitecaps and MLS will have to pay out a CAN $475,000 ($347,000) settlement after Lionel Messi was featured in promotional material but did not show up to play a match in Canada in May 2024.📝 @AdamCrafton_ 🔗 https://t.co/JCPDpKUWzY pic.twitter.com/ber992pe2X— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 3, 2026 Messi lék þá sitt fyrsta heila tímabil í MLS. Vonbrigðin voru mikil þegar þáverandi þjálfari Inter Miami, Tata Martino, ákvað að hvíla bæði Messi, Luis Suárez og Sergio Busquets og sleppa ferðinni til Kanada til að spara þá fyrir komandi heimaleiki. Í júní 2024 var höfðuð hópmálsókn í nafni manns sem hafði keypt tvo miða fyrir yfir 400 kandaíska dollara, meira en 36 þúsund íslenskar krónur, í þeirri trú að hann myndi sjá Messi spila. Málsókninni var beint gegn MLS-deildinni og Whitecaps, sem neituðu sök. Nú hefur hins vegar verið gerð sátt til að forðast frekari lögfræðikostnað. Í samkomulaginu viðurkenna hvorki MLS né Whitecaps að hafa gert neitt rangt. Skaðabótaupphæðin, rúm 31 milljón í íslenskum krónum, verður gefin til þriggja góðgerðarsamtaka á Vancouver-svæðinu. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Enski boltinn Keppir á Steraleikunum en ætlar líka á næstu Ólympíuleika Sport Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Fótbolti Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Fótbolti Saga Elvars er ótrúleg Sport Þorsteinn Leó með sigurmark á lokasekúndunum Handbolti Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Enski boltinn Liverpool setti afar svekkjandi met Enski boltinn Gullit er hættur að horfa á fótbolta Enski boltinn Myndband af Rodrygo að nudda hné Ronaldo fær nýja þýðingu Fótbolti Fleiri fréttir Greiða skaðabætur vegna fjarveru Messi Myndband af Rodrygo að nudda hné Ronaldo fær nýja þýðingu Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Börsungar úr leik þrátt fyrir öruggan sigur í kvöld Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Beta byrjar undankeppni HM á sigri gegn Ísrael Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum England hitaði upp fyrir leik gegn Íslandi með stórsigri Stórir íþróttaviðburðir í hættu vegna átaka í Mið-Austurlöndum Tímabilinu lokið og HM úr sögunni hjá Rodrygo Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Grímuklæddir áhorfendur ruddust inn á völlinn Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Rekinn eftir 8-0 sigur „Ísland er með óþægilegt lið“ Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Sjá meira