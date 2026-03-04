Fótbolti

Greiða skaða­bætur vegna fjar­veru Messi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi var hvíldur í leiknum og margir miðakaupendur fóru svekktir heim. Hann var ekki einu sinni á bekknum, ekki frekar en nokkrar aðrar stjörnur Inter Miami.
Getty/Richard Sellers/

Lionel Messi er mikið aðdráttarafl í bandarísku fótboltadeildinni og það getur verið dýrkeypt fyrir félögin sem mæta honum ef argentínski snillingurinn er ekki inni á vellinum. Það sannaðist þegar lið í MLS-deildinni þurfti að greiða skaðabætur.

Sumir myndu halda að það væri betra fyrir félög að þurfa ekki að glíma við það krefjandi verkefni að stoppa einn allra besta fótboltamann sögunnar en það kom í bakið á einu félagi.

Vancouver Whitecaps og Major League Soccer þurfa að greiða um 347 þúsund kandaíska dollara í skaðabætur eftir að Lionel Messi mætti ekki í leik árið 2024.

Vonsviknir áhorfendur, sem höfðu keypt miða á leikinn í Vancouver, höfðuðu hópmálsókn. Whitecaps hafði notað Messi sem aðdráttarafl í stórri auglýsingaherferð fyrir leikinn og miðaverð rauk upp úr öllu valdi.

Messi lék þá sitt fyrsta heila tímabil í MLS. Vonbrigðin voru mikil þegar þáverandi þjálfari Inter Miami, Tata Martino, ákvað að hvíla bæði Messi, Luis Suárez og Sergio Busquets og sleppa ferðinni til Kanada til að spara þá fyrir komandi heimaleiki.

Í júní 2024 var höfðuð hópmálsókn í nafni manns sem hafði keypt tvo miða fyrir yfir 400 kandaíska dollara, meira en 36 þúsund íslenskar krónur, í þeirri trú að hann myndi sjá Messi spila.

Málsókninni var beint gegn MLS-deildinni og Whitecaps, sem neituðu sök. Nú hefur hins vegar verið gerð sátt til að forðast frekari lögfræðikostnað. Í samkomulaginu viðurkenna hvorki MLS né Whitecaps að hafa gert neitt rangt.

Skaðabótaupphæðin, rúm 31 milljón í íslenskum krónum, verður gefin til þriggja góðgerðarsamtaka á Vancouver-svæðinu.

Bandaríski fótboltinn

