Vonir Íraka um að komast á heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar eru í uppnámi vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum þar sem leikmenn fá ekki vegabréfsáritanir fyrir umspilsmótið í Mexíkó og þjálfari liðsins er fastur í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Íranir eru komnir inn á HM en vegna þess að þeir eru í stríði við gestgjafa heimsmeistaramótsins eru nánast engar líkur á því að þeir verði með á mótinu. Nágrannar þeirra í Írak eru líka að horfa upp á HM-drauminn sinn í uppnámi.
„Vegna lokunar loftrýmis getur Graham Arnold, aðalþjálfari okkar, ekki yfirgefið Sameinuðu arabísku furstadæmin,“ sagði írakska knattspyrnusambandið í yfirlýsingu á Instagram á miðvikudag en ESPN segir frá.
„Auk þess eru nokkur sendiráð enn lokuð um þessar mundir, sem kemur í veg fyrir að nokkrir atvinnuleikmenn, tækni- og læknisstarfsmenn fái vegabréfsáritanir til Mexíkó.“
Írak á að leika við Bólivíu eða Súrínam í Monterrey í Mexíkó þann 31. mars um eitt af síðustu tveimur sætunum á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.
Sambandið sagðist vera í stöðugum samskiptum við FIFA varðandi ráðstafanir fyrir þátttöku landsliðs þeirra í leiknum. Knattspyrnusamband Asíu er einnig meðvitað um alla þróun varðandi stöðuna á íranska landsliðinu.
Írak freistar þess að komast á lokakeppni HM í aðeins annað sinn og í fyrsta skipti síðan 1986. Arnold, sem stýrði Ástralíu á HM 2022, sagði í síðasta mánuði að góður undirbúningur væri lykillinn að vonum liðs síns.
„Ég get eiginlega ekki sagt ykkur hvorn ég held að vinni á milli Bólivíu og Súrínam en það mikilvægasta er að við gerum hlutina rétt hjá okkur sjálfum. Við verðum að tryggja að undirbúningur okkar sé réttur og að leikmennirnir séu í góðu formi og tilbúnir,“ sagði Graham Arnold við FIFA.com.