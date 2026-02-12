Fótbolti

Ís­land veit hvaða and­stæðingar bíða í C-deildinni

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ísland féll niður í C-deild eftir tap í umspili við Kósovó í mars 2025.
Dregið var í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar 2026 í höfuðstöðvum UEFA í Brussel í dag. Ísland spilar í C-deild og mætir Búlgaríu, Eistlandi og Lúxemborg eða Möltu. 

Þjóðadeildinni er skipt í fjórar deildir; A, B, C, D, og deildunum er skipt í fjóra riðla.

Spilað verður fjóra leiki í langa landsleikjaglugganum í september og október 2026 en hina tvo leikina í styttri landsleikjaglugganum í nóvember 2026.

Efsta liðið í B, C, D, deildar riðli fer beint upp um deild en liðið í öðru sæti fer í umspil við lið sem endaði í þriðja sæti í deild fyrir ofan.

A-deildin spilar úrslitakeppni til sigurs í mars og júní 2027 en hinar deildirnar spila umspil í mars 2027.

Þjóðadeildin er keppni út af fyrir sig og gildir ekki beint til inngöngu á stórmót eins og HM eða EM, en getur nýst sem varaleið í umspil ef illa gengur í undankeppni.

Ísland mætir Búlgaríu, Eistlandi og Lúxemborg eða Gíbraltar 

Ísland spilar í riðli C4 og mætir Búlgaríu, Eistlandi og Lúxemborg eða Gíbraltar. 

Riðill C1: Albanía, Finnland, Hvíta-Rússland, San Marínó

Riðill C2: Svartfjallaland, Armenía, Kýpur, Lettland eða Gíbraltar

Riðill C3: Kasakstan, Slóvakía, Færeyjar, Moldóva

Riðill C4: Ísland, Búlgaría, Eistland, Lúxemborg eða Malta

Í lok mars mætast Lettland og Gíbraltar annars vegar og Lúxemborg og Malta hins vegar í tveggja leikja einvígum um sæti í C-deildinni.

Riðill A1: Frakkland, Ítalía, Belgía, Tyrkland

Riðill A2: Þýskaland, Holland, Serbía, Grikkland

Riðill A3: Spánn, Króatía, England, Tékkland

Riðill A4: Portúgal, Danmörk, Noregur, Wales

Riðill B1: Skotland, Sviss, Slóvenía, Norður-Makedónía

Riðill B2: Ungverjaland, Úkraína, Georgía, Norður-Írland

Riðill B3: Ísrael, Austurríki, Írland, Kósovó

Riðill B4: Pólland, Bosnía og Hersegóvína, Rúmenía, Svíþjóð

Riðill D1: Gíbraltar/Lettland, Malta/Lúxemborg, Andorra

Riðill D2: Litáen, Aserbaísjan, Liechtenstein

Landsliðsþjálfarinn stefnir beint upp í B-deild 

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari A karla, var viðstaddur dráttinn og hafði þetta að segja á miðlum KSÍ:

„Mér líst bara vel á þetta og hlakka til að takast á við verkefnið. Það voru ýmsar mögulegar útkomur og auðvitað áhugavert að velta því upp hvaða lið við hefðum getað fengið. En þegar allt kemur til alls þá snýst þetta bara um okkar lið og það sem við ætlum að gera í þessari keppni. Við ætlum okkur aftur upp í B-deild, það er ekkert flóknara en það, og það hefði engu breytt hvaða lið við hefðum fengið, markmiðið hefði alltaf verið það sama. Það er að koma fín mynd á prógrammið hjá okkur núna í vor, mars gluggann og svo júní, og við verðum klárir í Þjóðadeildarverkefnið í haust. Núna þarf KSÍ bara að fara að stilla upp miðasölu á þessa leiki og setja í gang, við þurfum að fá sem flesta á völlinn til að styðja við strákana.“

