Meinað að selja miða á mikil­vægan úti­leik gegn Liverpool

Aron Guðmundsson skrifar
Stuðningsmenn Galatasaray eru líflegir. Kveikja jafnan á blysum og sprengja flugelda í kringum leiki síns liðs.
Tyrk­neska félagið Gala­tasaray má ekki selja stuðnings­mönnum sínum miða á úti­leikinn gegn Liver­pool á Anfi­eld í sex­tán liða úr­slitum Meistara­deildar Evrópu.

Evrópska knatt­spyrnu­sam­bandið hefur bannað félaginu að gera það sökum óláta sem stuðnings­menn Gala­tasaray stóðu fyrir í leik gegn Juventus á úti­velli í keppninni undir lok síðasta mánaðar. 

Því verða engir stuðningsmenn félagsins í stúkunni á Anfield sem úthlutað er stuðningsmönnum gestaliðsinsí leikjum Liverpool.  

Þá hefur félagið einnig fengið sekt upp á fjörutíu þúsund evrur, því sem nemur um 5.8 milljónum ís­lenskra króna.

Forráða­menn Gala­tasaray ætla sér að ýfrýja niður­stöðu Evrópska knatt­spyrnu­sam­bandsins.

Fyrri leikur Gala­tasaray og Liver­pool fer fram í Istanbúl þann 10.mars en liðin mætast svo rúmri viku síðar í Liver­pool.

