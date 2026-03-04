Tyrkneska félagið Galatasaray má ekki selja stuðningsmönnum sínum miða á útileikinn gegn Liverpool á Anfield í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu.
Evrópska knattspyrnusambandið hefur bannað félaginu að gera það sökum óláta sem stuðningsmenn Galatasaray stóðu fyrir í leik gegn Juventus á útivelli í keppninni undir lok síðasta mánaðar.
Því verða engir stuðningsmenn félagsins í stúkunni á Anfield sem úthlutað er stuðningsmönnum gestaliðsinsí leikjum Liverpool.
Þá hefur félagið einnig fengið sekt upp á fjörutíu þúsund evrur, því sem nemur um 5.8 milljónum íslenskra króna.
Forráðamenn Galatasaray ætla sér að ýfrýja niðurstöðu Evrópska knattspyrnusambandsins.
Fyrri leikur Galatasaray og Liverpool fer fram í Istanbúl þann 10.mars en liðin mætast svo rúmri viku síðar í Liverpool.