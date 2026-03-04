Orri á leið í bikarúrslitaleik Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. mars 2026 22:07 Orri Steinn Óskarsson kom inn af varamannabekknum á ögurstundu og sá sigurinn tryggðan með vítaspyrnu. Getty/Juan Manuel Serrano Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad eru á leið í úrslitaleik um spænska konungsbikarinn eftir 2-0 samanlagðan sigur í undanúrslitaeinvíginu gegn Athletic Bilbao. Þrátt fyrir að hafa unnið fyrri leikinn 1-0 tók þjálfari Sociedad engar varúðarráðstafanir varnarlega og stillti upp frekar sóknarsinnuðu liði, samkvæmt umfjöllun Mundo Deportivo. Okkar maður Orri Steinn var þó ekki þar en hann kom inn af varamannabekknum á 82. mínútu. Leikurinn var þá enn í járnum en örskömmu síðar fékk Real Sociedad vítaspyrnu, þegar Ruiz de Galaretta braut á Yangel Herrera í hornspyrnu. Fyrirliðinn Mikel Oyarzabal steig á punktinn og gulltryggði sigur í einvíginu. 1-0 urðu lokatölur í báðum leikjum. Atlético Madrid bíður í úrslitaleiknum, sem fer fram í Sevilla þann 18. apríl, eftir 4-3 sigur gegn Barcelona í hinu undanúrslitaeinvíginu. Spænski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 28-27 | Fyrstu stigin komu gegn toppliðinu Handbolti Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Enski boltinn Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Enski boltinn Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Enski boltinn City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Enski boltinn Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Enski boltinn Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Fótbolti Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Íslenski boltinn Keppir á Steraleikunum en ætlar líka á næstu Ólympíuleika Sport Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum Enski boltinn Fleiri fréttir Orri á leið í bikarúrslitaleik Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Newcastle United - Manchester United | Fara með taplausa hrinu á erfiðan útivöll Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Meinað að selja miða á mikilvægan útileik gegn Liverpool Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Greiða skaðabætur vegna fjarveru Messi Myndband af Rodrygo að nudda hné Ronaldo fær nýja þýðingu Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Börsungar úr leik þrátt fyrir öruggan sigur í kvöld Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Beta byrjar undankeppni HM á sigri gegn Ísrael Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum England hitaði upp fyrir leik gegn Íslandi með stórsigri Sjá meira