Orri á leið í bikar­úr­slita­leik

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Orri Steinn Óskarsson kom inn af varamannabekknum á ögurstundu og sá sigurinn tryggðan með vítaspyrnu. 
Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad eru á leið í úrslitaleik um spænska konungsbikarinn eftir 2-0 samanlagðan sigur í undanúrslitaeinvíginu gegn Athletic Bilbao.

Þrátt fyrir að hafa unnið fyrri leikinn 1-0 tók þjálfari Sociedad engar varúðarráðstafanir varnarlega og stillti upp frekar sóknarsinnuðu liði, samkvæmt umfjöllun Mundo Deportivo.

Okkar maður Orri Steinn var þó ekki þar en hann kom inn af varamannabekknum á 82. mínútu.

Leikurinn var þá enn í járnum en örskömmu síðar fékk Real Sociedad vítaspyrnu, þegar Ruiz de Galaretta braut á Yangel Herrera í hornspyrnu.

Fyrirliðinn Mikel Oyarzabal steig á punktinn og gulltryggði sigur í einvíginu. 1-0 urðu lokatölur í báðum leikjum.

Atlético Madrid bíður í úrslitaleiknum, sem fer fram í Sevilla þann 18. apríl, eftir 4-3 sigur gegn Barcelona í hinu undanúrslitaeinvíginu.

Spænski boltinn

