Segir Fabrizio Romano að skammast sín

Fabrizio Romano, helsti skúbbari fótboltaheimsins í dag, siglir nú í ólgusjó eftir að hafa kynnt mannúðarstarf Sádi-Arabíu í kostaðri auglýsingu.
Romano er þekktur fyrir að segja fyrstur frá kaupum og sölum hjá stærstu fótboltafélögum heims en nú lítur út fyrir að hann sjálfur hafi verið keyptur.
Romano hefur fengið á sig harða gagnrýni fyrir þetta kostaða myndband en nokkrir blaðamenn telja það grafa undan heilindum hans og trúverðugleika.
Sérfræðingar leggja áherslu á mikilvægi þess að halda blaðamennsku aðskilinni frá viðskiptahagsmunum.
„Þetta grefur undan heilindum hans og trúverðugleika sem blaðamanns. Mér finnst þetta hljóma illa,“ sagði Reidar Sollie, stjórnarmaður og fyrrverandi formaður Samtaka norskra íþróttafréttamanna til margra ára.
Fabrizio Romano sló í gegn sem fótboltablaðamaður fyrir nokkrum árum. Nú er hann heimsþekktur fyrir að afhjúpa stór félagaskipti í fótbolta og hefur safnað gríðarstórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum.
Shame on you. Journalists should stand together. https://t.co/jpf2t3C6wl— John Cross (@johncrossmirror) March 3, 2026
Í erlendum fjölmiðlum er hann reglulega kallaður „félagaskiptagúrú“ þegar hann greinir frá félagaskiptum.
Á þriðjudaginn birti hann hins vegar myndband sem var óvenjulegt. Í kostaðri auglýsingu kynnti hann mannúðarstarf Sádi-Arabíu í gegnum KSRelief. Myndbandinu var deilt á miðlinum X, þar sem hann hefur yfir 27 milljónir fylgjenda.
Nokkrir erlendir blaðamenn, þar á meðal John Cross hjá Daily Mirror, hafa gagnrýnt myndband Romanos. „Skammastu þín. Blaðamenn ættu að standa saman,“ skrifar Cross á X.
„Svona er heimur samfélagsmiðlanna. En kannski hjálpar þetta fólki að skilja mikilvægi blaðamennsku, jafnvel þegar kemur að því að neyta einhvers jafn einfalds og félagaskiptafrétta,“ skrifar Matt Lawton hjá The Times.
Hér fyrir neðan má sjá myndbandið sem um ræðir.
Global Humanitarian Role of Saudi Arabia @KSRelief_EN #ad pic.twitter.com/GcmHu7LEUj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026
