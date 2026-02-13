Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur fellt úr gildi álit Umhverfisstofnunar Bandaríkjanna um að gróðurhúsalofttegundir, sem valda hnattrænni hlýnun, séu skaðlegar heilsu og velferð manna.
Álitið hefur verið grundvöllur ýmissa laga, reglugerða og aðgerða Bandaríkjastjórna í loftslagsmálum, sem ríkisstjórn Trump hyggst nú fella úr gildi.
Hvíta húsið kallaði viðsnúninginn „umfangsmestu afregluvæðinguna í sögu Bandaríkjanna“, sem myndi meðal annars verða til þess að bílaframleiðendur gætu lækkað verð til neytenda.
Trump tjáði sig um ákvörðunina í gær, þar sem hann sagði álitið og stefnumótunina sem fylgdi í kjölfarið hörmulega og öfgafulla. Þannig hefði grunnur verið lagður að „grænu nýju svikamyllunni“, einum stærstu svikum sögunnar.
Barack Obama, fyrrverandi forseti, sagði breytinguna hins vegar myndu gera fólk berskjaldaðra, draga úr öryggi og velferð, og gera mönnum erfiðara fyrir í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Öllu þessu væri fórnað til að tryggja framleiðendum jarðefnaeldsneytis meiri gróða.