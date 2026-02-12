Svisslendingar munu ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu í sumar um tillögur Þjóðarflokksins um að takmarka fjölda landsmanna við 10 milljónir.
Samkvæmt tillögu hægriflokksins myndu stjórnvöld verða að grípa til aðgerða ef íbúar Sviss, sem nú telja 9,1 milljón, verða 9,5 milljónir með því að stöðva aðflutning fólks.
Þannig yrði meðal annars hætta að taka við hælisleitendum og fjölskyldumeðlimum íbúa með erlent ríkisfang.
Ef íbúafjöldinn næði 10 milljónum þyrfti að grípa til frekari aðgerða og stjórnvöld meðal annars neydd til að draga sig úr samkomulagi við Evrópusambandið um frjálsa för fólks.
Um það bil 27 prósent íbúa Sviss eru með erlent ríkisfang og Þjóðarflokkurinn segir gríðarleg íbúafjölgun hafa valdið því að innviðir landsins séu við þenslumörk.
Þjóðaflokkurinn hefur verið stærsti flokkur Sviss frá 1999 og hefur beitt sér mjög fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum um hin ýmsu mál en mál eru tekin til atkvæðagreiðslu ef 100.000 manns kalla eftir því á átján mánaða tímabili.
Aðeins um tíu prósent mála sem tekin eru til þjóðaratkvæðagreiðslu ná fram að ganga en 48 prósent sögðust fylgjandi 10 milljóna tillögunni í skoðanakönnun í desember.
Hún hefur hins vegar mætt mikilli andstöðu meðal annarra flokka og stórfyrirtækja á borð við Roche, UBS og Nestlé, sem segja hana grafa undan tvíhliða samningum landsins við Evrópu. Um helmingur alls útflutnings Sviss fer til aðildarríkja Evrópusambandsins.