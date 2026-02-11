Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. febrúar 2026 21:49 Hannibal Mejbri minnkaði muninn fyrir Burnley og fleiri mörk fylgdu strax í kjölfarið. Luke Hales/Getty Images Burnley sótti hádramatískan 3-2 sigur gegn Crystal Palace en öll fimm mörkin í fyrri hálfleik. Aston Villa þurfti að bíða mun lengur en uppskar mark undir lok leiks og fagnaði 1-0 sigri gegn Brighton. Nottingham Forest og Wolves gerðu markalaust jafntefli. Crystal Palace - Burnley 2-3 Burnley lenti tveimur mörkum undir eftir rétt rúman hálftíma á Selhurst Park. Jörgen Strand-Larsen þakkaði traustið í byrjunarliðinu í fyrsta sinn og skoraði bæði mörkin. Þrátt fyrir það tókst Burnley að snúa leiknum og taka 3-2 forystu áður en fyrri hálfleik lauk. Hannibal Mejbri minnkaði muninn, Jaidon Anthony jafnaði og Jefferson Lerma setti boltann síðan óvart í eigið net. Burnley stóð síðan af sér áhlaup Crystal Palace í upphafi seinni hálfleiks og undir lok leiksins. Markmaðurinn Martin Dubravka tryggði Burnley sigurinn með magnaðri vörslu í uppbótartíma eftir skot Ismaila Sarr af stuttu færi. Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir Burnley, sem er í 19. sæti deildarinnar, nú níu stigum frá öruggu sæti. Aston Villa - Brighton 1-0 Fréttin verður uppfærð... Nottingham Forest - Wolves 0-0 Fréttin verður uppfærð... Enski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Enski boltinn Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport „Ég skil ekki hvernig fólk getur skrifað svona“ Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Fleiri fréttir Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Sjá meira