Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hannibal Mejbri minnkaði muninn fyrir Burnley og fleiri mörk fylgdu strax í kjölfarið. Luke Hales/Getty Images

Burnley sótti hádramatískan 3-2 sigur gegn Crystal Palace en öll fimm mörkin í fyrri hálfleik. Aston Villa þurfti að bíða mun lengur en uppskar mark undir lok leiks og fagnaði 1-0 sigri gegn Brighton. Nottingham Forest og Wolves gerðu markalaust jafntefli.

Crystal Palace - Burnley 2-3

Burnley lenti tveimur mörkum undir eftir rétt rúman hálftíma á Selhurst Park. Jörgen Strand-Larsen þakkaði traustið í byrjunarliðinu í fyrsta sinn og skoraði bæði mörkin.

Þrátt fyrir það tókst Burnley að snúa leiknum og taka 3-2 forystu áður en fyrri hálfleik lauk. Hannibal Mejbri minnkaði muninn, Jaidon Anthony jafnaði og Jefferson Lerma setti boltann síðan óvart í eigið net.

Burnley stóð síðan af sér áhlaup Crystal Palace í upphafi seinni hálfleiks og undir lok leiksins. Markmaðurinn Martin Dubravka tryggði Burnley sigurinn með magnaðri vörslu í uppbótartíma eftir skot Ismaila Sarr af stuttu færi.

Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir Burnley, sem er í 19. sæti deildarinnar, nú níu stigum frá öruggu sæti.

Aston Villa - Brighton 1-0

Nottingham Forest - Wolves 0-0

