Útsendarar Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) studdust við gamlar og í mörgum tilfellum löngu afsannaðar ásakanir um kosningasvindl í Georgíu í kosningunum 2020 þegar húsleit var nýverið gerð hjá kjörstjórn Fulton-sýslu. Rætur rannsóknarinnar má rekja til embættismanns í Hvíta húsi Donalds Trump sem hefur áður reynt að hjálpa forsetanum að snúa úrslitum kosninganna 2020, þegar Trump tapaði fyrir Joe Biden.
Tulsi Gabbard, yfirmaður leyniþjónusta Bandaríkjanna, tók þátt í húsleitinni hjá kjörstjórninni þar sem hald var meðal annars lagt á kjörseðla frá 2020. Hún er sögð leiða vinnu Hvíta hússins varðandi það að reyna að sanna að umfangsmikið kosningasvindl hafi kostað Trump sigur árið 2020.
Síðan hann tapaði kosningunum hefur Trump, eins og áður segir, ítrekað haldið því fram að umfangsmikið svindl hafi kostað hann sigur. Þetta hefur hann sagt í einrúmi við ráðgjafa sína og aðra en hann hefur einnig ítrekað haldið þessu fram á almannafæri og á opinberum viðburðum.
Hann hefur oft lagt sérstaka áherslu á Georgíu, þar sem tiltölulega lítill munur var á honum og Biden, eða tæplega tólf þúsund atkvæði.
Fjölmargar rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á að svindl sem hafi skipt máli hafi átt sér stað. Trump var ákærður af yfirvöldum í Georgíu vegna tilrauna hans til að breyta úrslitum kosninganna þar en ákæran var að endingu felld niður.
Nú hefur umsókn um leitarheimild sem fengin var vegna húsleitarinnar verið opinberuð en AP fréttataveitan segir að þar sé vísað í margar ásakanir sem hafi áður verið ítrekað varpað fram og margsinnis verið afsannaðar í endurtalningum, rannsóknum og dómsmálum. Þar að auki hafi fyrrverandi dómsmálaráðherra Trumps hafnað því alfarið að umfangsmikið kosningasvindl hafi kostað Trump sigur.
Það var maður sem heitir Kurt Olsen sem kom málinu fyrst á borð FBI en hann var áður ráðgjafi Trumps og bandamanna hans í tengslum við fjölda lögsókna þeirra vegna forsetakosninganna 2020. Trump-liðar töpuðu öllum þeim dómsmálum.
Nú starfar Olsen sem „framkvæmdastjóri kosningaöryggis og heillinda“ innan Hvíta hússins, samkvæmt leitarheimildarumsókninni. Hann mun spila stóra rullu í þeirri viðleitni Trump-liða að finna vísbendingar um kosningasvindl 2020.
Í umsókninni er ekkert vísað til mögulegra utanaðkomandi afskipta af kosningunum og vekur það enn frekari spurningar um aðkomu Gabbards að húsleitinni.
Embættismenn í Fulton-sýslu hafa gagnrýnt húsleitina verulega. Í gær ítrekuðu þeir að hún hefði verið framkvæmd á grunni afsannaðra samsæriskenninga og að þeir myndu beita öllum þeim brögðum sem þeir búa yfir til að standa vörð um heillindi kosninga í sýslunni.
Í áðurnefndri umsókn um leitarheimild er vísað til þess að kvillar hafi verið á atkvæðatalningu í Fulton-sýslu og að kjörstjórn hafi viðurkennt að allir kjörseðlar hafi ekki verið skannaðir við talningarnar sem framkvæmdar voru og að einhverjir hafi verið skannaðir oftar en einu sinni.
Þá segir þar að hafi það verið gert vísvitandi sé um lögbrot að ræða. Þar er þó einnig vísað til þess að nokkrar rannsóknir hafi verið gerðar á framkvæmd kosninganna og talninga og þær hafi ekki sýnt fram á að eitthvað hafi verið gert rangt eða farið úrskeiðis.
Samkvæmt AP fréttaveitunni hafa þrjár rannsóknir verið gerðar. Ein var gerð af innanríkisráðuneyti Georgíu, önnur af óháðum aðilum og þar að auki hafi kjörstjórnin gert eigin rannsókn að kröfu ríkisþings Georgíu, þar sem Repúblikanar eru í meirihluta.
Niðurstöður allra voru að miklu leyti sambærilegar. Þær sýndu fram á skipulagsleysi og óreiðu við framkvæmd kosninganna en sýndu ekki fram á glæp, misferli eða svik. Síðan þá hefur verið gripið til ýmissa umbóta sem ríkisþingið segir hafa gengið vel og skilað árangri.
Demókratar og fleiri óttast að Trump og Repúblikanar ætli sér að nota þessar ásakanir um svindl sem átyllu til að reyna að hafa áhrif á niðurstöður þingkosninga í nóvember.
Eftir að húsleitin var gerð í Georgíu hélt Trump því fram enn og aftur að kosningasvindl hefði kostað hann sigur.
Þessa lygi notaði Trump til að halda því fram í viðtalinu að Repúblikanar ættu að „þjóðnýta“ þingkosningarnar í nóvember og taka þar með völdin til að halda utan um kosningar af ríkjum Bandaríkjanna.
Trump sagði einnig í viðtalinu að hann hefði sigrað í einhverjum ríkjum 2020 þar sem úrslitin hefðu ekki sýnt það og vísaði sérstaklega til Georgíu.
Samkvæmt stjórnarskrá Bandaríkjanna er það í höndum ráðamanna hverra ríkja vestanhafs að halda utan um kosningar þar. Eins og bent er á í grein Washington Post veitir stjórnarskráin ekki forseta vald þegar kemur að kosningum. Þá hafa Repúblikanar um árabil talað fyrir því að tryggja réttindi stakra ríkja í Bandaríkjunum gegn öflugri alríkisstjórn.
Lucy Harrison, 23 ára bresk kona frá Warrington í Cheshire, var skotin til bana þann 10. janúar í fyrra þegar hún var í heimsókn hjá föður sínum í Prosper, nærri Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Faðir Harrison er sagður hafa skotið dóttur sína í bringuna með þeim afleiðingum að hún lést, eftir að feðginin hafi átt í rifrildi um Donald Trump Bandaríkjaforseta.