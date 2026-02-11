Erlent

Opna aftur á flug­um­ferð í El Paso eftir drónaflug frá Mexíkó

Samúel Karl Ólason skrifar
Sean Duffy, samgönguráðherra, segir að lokað hafi verið fyrir flugumferð um alþjóðaflugvöll El Paso vegna drónaflugs frá Mexíkó. Hann segir ekki af hverju lokunin átti að standa yfir í tíu daga.
Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna (FAA) hefur tilkynnt að aftur sé búið að opna fyrir flugumferð til og frá alþjóðaflugvellinum í El Paso í Texas. Lokað var fyrir flugumferð um svæðið í nótt og það án útskýringa og átti lokunin að standa yfir í tíu daga.

Sean Duffy, samgönguráðherra Bandaríkjanna, segir að lokað hafi verið fyrir flugumferð vegna þess að glæpamenn frá Mexíkó hafi flogið yfir landamæri ríkjanna, sem liggja gegnum El Paso.

Í tilkynningu frá FAA um það að lokuninni sé lokið segir að flugumferð um svæðið standi ekki frammi fyrir neinni ógn en að öðru leyti hafa engar upplýsingar verið gefnar, aðrar en þær sem gefnar voru um lokunina í nótt. Þá var sagt að flugumferð um svæðið hefði verið bönnuð vegna „sérstakra öryggisástæðna“.

Hvorki Duffy né FAA hafa sagt af hverju lokunin átti að standa yfir í tíu daga ef hún var sett á vegna drónaflugs frá Mexíkó.

Veronica Escobar, þingkona frá Texas og kjördæminu sem El Paso er í, gefur lítið fyrir útskýringar Duffys. Hún sagði á blaðamannafundi í dag að drónum væri reglulega flogið yfir landamærin. Það hefði gerst ítrekað síðan drónar fóru fyrst að fljúga. Þetta hefði ekki verið neitt nýtt, þó flestir vildu losna við þessi drónaflug.

Þó búið er að opna fyrir flugumferð til El Paso eru enn takmarkanir á flugferðum í suðurhluta New-Mexico. Escobar sagðist vita af hverju það væri en neitaði að fara nánar út í það.

Óvænt lokun

Lokunin í nótt kom mörgum á óvart og þá sérstaklega heimamönnum. Forsvarsmenn flugvallarins sögðust ekkert vita um lokunina og það sama mátti segja um ráðamenn í El Paso og þingmenn Texas. Þá fengu fjölmiðlar vestanhafs engin opinber svör heldur.

Embættismenn í El Paso hafa kvartað yfir lokuninni og hvernig haldið var á spöðunum varðandi hana. Þeir segja upplýsingaleysið hafa ýtt undir hræðslu íbúa og flugfarþega.

Í skipun FAA í nótt sagði að flugmenn sem fylgdu ekki lokuninni og skipunum flugumferðarstjóra gætu verið handteknir eða jafnvel skotnir niður.

Escobar, áðurnefnd þingkona, sagði í morgun að lokunin væri fordæmalaus og kallaði eftir því að opnað yrði aftur fyrir flugumferð. Hún sagði, samkvæmt New York Times, að samkvæmt upplýsingum sem hún og starfsfólk hennar hefðu aflað hefðu íbúar El Paso og flugfarþegar ekki staðið frammi fyrir neinskonar ógn.

Samkvæmt heimildum CNN tengdist lokunin einhverskonar hernaðaraðgerð í tengslum við Fort Bliss, sem er herstöð í El Paso. Þaðan flýgur bandaríski herinn meðal annars drónum og þyrlum.

New York Times hefur eftir heimildarmanni sem sagður er þekkja til lokunarinnar að hún tengist tilraunum á nýrri tækni til að stöðva dróna.

CBS hefur þar að auki eftir sínum heimildarmönnum að drónum hafi verið flogið yfir landamærin frá Mexíkó og herinn hafi grandað þeim, eða í það minnsta reynt það. MS Now hefur eftir ónefndum þingmanni að lokunina megi rekja til samskiptaleysis eða rangra samskipta milli varnarmálaráðuneytisins og FAA.

El Paso er 23. stærsta borg Bandaríkjanna, samkvæmt manntali 2020, en í borginni og úthverfum búa um milljón manns.

Flugvöllurinn þar þjónustar stórt svæði í suðurhluta Texas og í Nýju-Mexíkó. Talið var að lokunin myndi valda miklum truflunum á ferðalögum fjölmargra Bandaríkjamanna á næstu tíu dögum.

Fréttin hefur verið uppfærð margsinnis. Nú síðast klukkan 15:05.

