Erlent

Íri í haldi ICE óttast um líf sitt

Samúel Karl Ólason skrifar
ICE rekur nokkrar fangabúðir í Bandaríkjunum og hefur stofnunin verið gagnrýnd fyrir aðstæður þar. Hér má sjá Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, skoða einar búðir ICE í Flórída.
ICE rekur nokkrar fangabúðir í Bandaríkjunum og hefur stofnunin verið gagnrýnd fyrir aðstæður þar. Hér má sjá Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, skoða einar búðir ICE í Flórída. AP/Evan Vucci

Hinn írski Seamus Culleton hefur setið í fangageymslu Innflytjenda- og tollastofnunar Bandaríkjanna (ICE) í nærri því fimm mánuði og segist óttast um líf sitt. Hann var handtekinn fyrir að vera lengur í Bandaríkjunum en níutíu daga vegabréfsáritun sem hann fékk árið 2009 heimilaði honum en hann er giftur bandarískri konu, með vinnuleyfi í Bandaríkjunum og rekur verktakafyrirtæki í Boston.

Culleton, sem er ekki með sakaskrá í Bandaríkjunum, var í byggingavöruverslun í Boston í september þegar hann var handtekinn af útsendurum ICE. Fyrst var hann fluttur í varðhald í New York og síðan til El Pasao í Texas, þar sem hann hefur verið síðan. Hann hefur lýst búðunum þar sem honum og öðrum er haldið sem „nútíma útrýmingarbúðum“ og segir aðstæður þar hræðilegar.

Hann segist búa í tjaldi með um sjötíu öðrum mönnum. ICE heldur, samkvæmt opinberum gögnum sem Sky News vísa til, um sjötíu þúsund manns og hafa 74 prósent þeirra aldrei verið dæmdir fyrir glæp.

Culleton hefur farið fram á aðstoð yfirvalda í Írlandi en Micheál Martin, forsætisráðherra eða Taoiseach Írlands, mun hitta Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í næsta mánuði.

Ríkisútvarp Írlands hefur eftir ráðherranum að fimm til sex Írar séu í haldi ICE.

Mátti bara vera í Bandaríkjunum í níutíu daga

Í frétt Irish Times segir að Culleton hafi upprunalega ferðast til Bandaríkjanna sem ferðamaður árið 2009. Þá hafi hann fengið vegabréfsáritun sem heimilaði honum að vera í Bandaríkjunum í níutíu daga. Hann var lengur í Bandaríkjunum en það og er þar enn.

Bandarískur dómari segir að þess vegna hafi Culleton brotið gegn lögum og geti hvorki sótt um hæli né komið í veg fyrir að honum verði vísað úr landi. Þá skipti ekki máli að hann sé giftur bandarískri konu, með vinnuleyfi og að sækja um dvalarleyfi en það ferli var mjög langt komið.

Culleton giftist Tiffany Smyth í apríl í fyrra.

Í samtali við Sky News segir hún að Culleton hafi hringt í hana eftir að hann var handtekinn og sagt að hann hefði ekki hugmynd um hvað myndi verða um hann. Útsendarar ICE segðu honum ekkert og sagðist hann ætla að heyra í henni aftur um leið og hann gæti.

Hún segist ekki hafa heyrt í honum aftur í fjóra eða fimm daga. Hún sagðist eiga erfitt með að trúa því að þau hjónin væru í þeirri stöðu sem þau eru í.

Segir hann hafa valið varðhald

Tricia McLaughlin, aðstoðarheimavarnaráðherra, tjáði sig um mál Culleton á samfélagsmiðlum í gær. Hún sagði mál Írans hafa farið hefðbundið ferli og að hann hefði klárlega brotið lög.

„Honum var boðið tækifæri á því að vera sendur til Írlands en valdi að vera áfram í haldi ICE. Það sem meira er þá tók hann ákveðin skref til að tryggja áframhaldandi varðhald,“ sagði hún.

Hún sagði það að vera í haldi vera val sem innflytjendur sem væru í Bandaríkjunum ólöglega tækju. Þeim stæði til boða að vera sendir úr landi og fá 2.600 dali.

Í frétt Sky segir að Culleton hafi ekki gefist upp á því að búa áfram í Bandaríkjunum. Hann vilji hitta eiginkonu sína aftur sem fyrst.

Bandaríkin Donald Trump Írland

Tengdar fréttir

Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim

Hinum fimm ára Liam Conejo Ramos og föður hans hefur verið sleppt úr haldi. Þeir feðgar voru teknir fastir af ICE-liðum í Minneapolis og látnir dvelja í sérstökum „fjölskyldufangageymslum“ í Texas.

Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis

Alríkissaksóknarar í Minneapolis í Bandaríkjunum hafa hótað því að hætta í massavís. Er það vegna þess hvernig haldið hefur verið á spöðunum varðandi rannsóknir á dauða þeirra Renée Good og Alex Pretti, sem skotin voru til bana af útsendurum heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna.

Segir út­sendara „mögu­lega“ ekki hafa fylgt verkreglum

Mennirnir tveir sem skutu Alex Pretti til bana í Minneapolis í Bandaríkjunum á dögum hafa verið sendir í leyfi, eins og iðulega er gert þegar löggæsluaðilar skjóta fólk. Einn nánasti og áhrifamesti ráðgjafi Donalds Trump segir að mennirnir og aðrir útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna hafi mögulega ekki fylgt starfsreglum.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið