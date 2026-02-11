Íri í haldi ICE óttast um líf sitt Samúel Karl Ólason skrifar 11. febrúar 2026 11:13 ICE rekur nokkrar fangabúðir í Bandaríkjunum og hefur stofnunin verið gagnrýnd fyrir aðstæður þar. Hér má sjá Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, skoða einar búðir ICE í Flórída. AP/Evan Vucci Hinn írski Seamus Culleton hefur setið í fangageymslu Innflytjenda- og tollastofnunar Bandaríkjanna (ICE) í nærri því fimm mánuði og segist óttast um líf sitt. Hann var handtekinn fyrir að vera lengur í Bandaríkjunum en níutíu daga vegabréfsáritun sem hann fékk árið 2009 heimilaði honum en hann er giftur bandarískri konu, með vinnuleyfi í Bandaríkjunum og rekur verktakafyrirtæki í Boston. Culleton, sem er ekki með sakaskrá í Bandaríkjunum, var í byggingavöruverslun í Boston í september þegar hann var handtekinn af útsendurum ICE. Fyrst var hann fluttur í varðhald í New York og síðan til El Pasao í Texas, þar sem hann hefur verið síðan. Hann hefur lýst búðunum þar sem honum og öðrum er haldið sem „nútíma útrýmingarbúðum“ og segir aðstæður þar hræðilegar. Hann segist búa í tjaldi með um sjötíu öðrum mönnum. ICE heldur, samkvæmt opinberum gögnum sem Sky News vísa til, um sjötíu þúsund manns og hafa 74 prósent þeirra aldrei verið dæmdir fyrir glæp. Culleton hefur farið fram á aðstoð yfirvalda í Írlandi en Micheál Martin, forsætisráðherra eða Taoiseach Írlands, mun hitta Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í næsta mánuði. Ríkisútvarp Írlands hefur eftir ráðherranum að fimm til sex Írar séu í haldi ICE. Mátti bara vera í Bandaríkjunum í níutíu daga Í frétt Irish Times segir að Culleton hafi upprunalega ferðast til Bandaríkjanna sem ferðamaður árið 2009. Þá hafi hann fengið vegabréfsáritun sem heimilaði honum að vera í Bandaríkjunum í níutíu daga. Hann var lengur í Bandaríkjunum en það og er þar enn. Bandarískur dómari segir að þess vegna hafi Culleton brotið gegn lögum og geti hvorki sótt um hæli né komið í veg fyrir að honum verði vísað úr landi. Þá skipti ekki máli að hann sé giftur bandarískri konu, með vinnuleyfi og að sækja um dvalarleyfi en það ferli var mjög langt komið. Culleton giftist Tiffany Smyth í apríl í fyrra. Í samtali við Sky News segir hún að Culleton hafi hringt í hana eftir að hann var handtekinn og sagt að hann hefði ekki hugmynd um hvað myndi verða um hann. Útsendarar ICE segðu honum ekkert og sagðist hann ætla að heyra í henni aftur um leið og hann gæti. Hún segist ekki hafa heyrt í honum aftur í fjóra eða fimm daga. Hún sagðist eiga erfitt með að trúa því að þau hjónin væru í þeirri stöðu sem þau eru í. Segir hann hafa valið varðhald Tricia McLaughlin, aðstoðarheimavarnaráðherra, tjáði sig um mál Culleton á samfélagsmiðlum í gær. Hún sagði mál Írans hafa farið hefðbundið ferli og að hann hefði klárlega brotið lög. „Honum var boðið tækifæri á því að vera sendur til Írlands en valdi að vera áfram í haldi ICE. Það sem meira er þá tók hann ákveðin skref til að tryggja áframhaldandi varðhald,“ sagði hún. Hún sagði það að vera í haldi vera val sem innflytjendur sem væru í Bandaríkjunum ólöglega tækju. Þeim stæði til boða að vera sendir úr landi og fá 2.600 dali. Seamus Culleton received full due process and was issued a final deportation order from a federal judge.On September 9, 2025, ICE arrested Seamus Culleton, an illegal alien from Ireland. He entered the United States in 2009 under the visa waiver program, which allows you to… https://t.co/EebjCaRBDK— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) February 10, 2026 Í frétt Sky segir að Culleton hafi ekki gefist upp á því að búa áfram í Bandaríkjunum. Hann vilji hitta eiginkonu sína aftur sem fyrst. 