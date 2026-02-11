Frank rekinn frá Tottenham Sindri Sverrisson skrifar 11. febrúar 2026 10:10 Thomas Frank hefur verið rekinn. Getty/Carl Recine Tottenham hefur brugðið á það ráð að reka danska þjálfarann Thomas Frank, eftir hræðilegt gengi liðsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í vetur. Frá þessu greindi The Athletic fyrst í dag. 🚨 EXCLUSIVE: Thomas Frank sacked as Tottenham Hotspur head coach. #THFC working through various possible contingency plans to replace 52yo Dane as club sit 14th in Premier League - 5 points above relegation zone after 2 wins from 17 matches @TheAthleticFC https://t.co/wy09K1KjjB— David Ornstein (@David_Ornstein) February 11, 2026 Tottenham tapaði ellefta deildarleiknum á tímabilinu í gærkvöld, þegar liðið lá gegn Newcastle á heimavelli, 2-1. Það reyndist síðasti naglinn í kistu Franks sem hefur verið afar valtur í sessi í vetur. Hann skilur við Tottenham aðeins fimm stigum frá fallsæti. Baulað var á Danann eftir tapið í gærkvöld en hann vildi þó ekki meina að starfið væri í hættu, þegar hann ræddi við fjölmiðla eftir leik. „Ég ræddi við þá [eigendurna] í gær svo nei,“ sagði Frank. „Ég skil svekkelsið og það er auðveldast að benda á mig. Það er hluti af starfinu, því miður. Ég mun vinna dag og nótt við að snúa genginu við en þetta snýst ekki bara um eina manneskju. Það er alveg ljóst að við þurfum að bæta okkur og ég er hluti af því,“ sagði Frank. Tottenham er sagt hafa greitt Brentford 6,7 milljónir punda til að fá Frank og teymi hans síðasta sumar. Hann hafði þá stýrt Brentford með góðum árangri í sjö ár. Þrátt fyrir skelfilegt gengi í ensku úrvalsdeildinni, þar sem Tottenham er með 29 stig eftir 26 leiki, í 16. sæti, varð liðið í 4. sæti deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu og er því komið áfram í 16-liða úrslit keppninnar. Næsti leikur Tottenham er slagur við erkifjendurna í Arsenal þann 22. febrúar. Enski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Keyrði margoft á bíl körfuboltakonunnar Körfubolti Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Fótbolti Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Enski boltinn Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Enski boltinn Frank rekinn frá Tottenham Enski boltinn Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Fleiri fréttir Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Sjá meira