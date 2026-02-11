Enski boltinn

Frank rekinn frá Tottenham

Sindri Sverrisson skrifar
Thomas Frank hefur verið rekinn.
Tottenham hefur brugðið á það ráð að reka danska þjálfarann Thomas Frank, eftir hræðilegt gengi liðsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í vetur.

Frá þessu greindi The Athletic fyrst í dag.

Tottenham tapaði ellefta deildarleiknum á tímabilinu í gærkvöld, þegar liðið lá gegn Newcastle á heimavelli, 2-1.

Það reyndist síðasti naglinn í kistu Franks sem hefur verið afar valtur í sessi í vetur. 

Hann skilur við Tottenham aðeins fimm stigum frá fallsæti.

Baulað var á Danann eftir tapið í gærkvöld en hann vildi þó ekki meina að starfið væri í hættu, þegar hann ræddi við fjölmiðla eftir leik.

„Ég ræddi við þá [eigendurna] í gær svo nei,“ sagði Frank. „Ég skil svekkelsið og það er auðveldast að benda á mig. Það er hluti af starfinu, því miður. Ég mun vinna dag og nótt við að snúa genginu við en þetta snýst ekki bara um eina manneskju. Það er alveg ljóst að við þurfum að bæta okkur og ég er hluti af því,“ sagði Frank.

Tottenham er sagt hafa greitt Brentford 6,7 milljónir punda til að fá Frank og teymi hans síðasta sumar. Hann hafði þá stýrt Brentford með góðum árangri í sjö ár.

Þrátt fyrir skelfilegt gengi í ensku úrvalsdeildinni, þar sem Tottenham er með 29 stig eftir 26 leiki, í 16. sæti, varð liðið í 4. sæti deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu og er því komið áfram í 16-liða úrslit keppninnar.

Næsti leikur Tottenham er slagur við erkifjendurna í Arsenal þann 22. febrúar.

