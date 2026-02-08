Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. febrúar 2026 13:18 Stjörnurnar klæddu sig í skotskóna. getty Mörkin úr stórleikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá hér fyrir neðan. Manchester United fagnaði fjórða sigrinum í röð, Cole Palmer skoraði þrennu í fyrri hálfleik fyrir Chelsea og Viktor Gyökeres kom boltanum tvívegis í netið fyrir Arsenal. Manchester United - Tottenham 2-0 Rauðu djöflarnir tóku forystuna á 38. mínútu eftir vel útfærða hornspyrnu, stutta spilið skilaði sér, Bryan Mbeumo beið við vítateiginn eftir sendingu Kobbie Mainoo og lagði boltann meðfram jörðinni í fjærhornið. United hélt áfram að ógna og uppskar gott mark á 81. mínútu sem gerði út af við leikinn. Bruno Fernandes beið á fjærstönginni og slúttaði vel eftir glæsilega fyrirgjöf Diogo Dalot. Klippa: Manchester United - Tottenham 2-0 Arsenal - Sunderland 3-0 Martin Zubimendi kom Arsenal í 1-0 á 42. mínútu með frábæru skoti eftir sendingu frá Leandro Trossard. Svíinn Viktor Gyökeres virðist líka vera að vakna og hann bætti við öðru marki á 66. mínútu eftir stoðsendingu frá Kai Havertz. Gyökeres var ekki hættur og bætti við öðru marki sínu í uppbótartíma eftir sendingu frá Gabriel Martinelli. Klippa: Arsenal - Sunderland 3-0 Wolves - Chelsea 1-3 Úlfarnir brutu tvívegis af sér í eigin vítateig í fyrri hálfleik. Cole Palmer steig á vítapunktinn í bæði skipti og skoraði af miklu öryggi. Palmer var síðan aftur á ferðinni rétt fyrir hálfleik en þurfti enga vítaspyrnu þá. Chelsea sundurspilaði Úlfana og Marc Cucurella renndi boltanum út í teiginn á Palmer sem skoraði. Mjög óvænt tókst Wolves að minnka muninn í upphafi seinni hálfleiks þegar Tolu Arokodare skoraði upp úr hornspyrnu, en heimamenn voru aldrei nálægt því að skora annað mark. Klippa: Wolves - Chelsea 1-3 Enski boltinn Manchester United Arsenal FC Chelsea FC Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport Orri aftur með draumainnkomu Fótbolti Trump um baulið á Vance á setningu ÓL: „Er það satt? Það kemur á óvart“ Sport Dagur hringaður seint og þurfti að hætta Sport Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Sjá meira