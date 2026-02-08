Enski boltinn

Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stjörnurnar klæddu sig í skotskóna.
Mörkin úr stórleikjum gærdagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá hér fyrir neðan. Manchester United fagnaði fjórða sigrinum í röð, Cole Palmer skoraði þrennu í fyrri hálfleik fyrir Chelsea og Viktor Gyökeres kom boltanum tvívegis í netið fyrir Arsenal. 

Manchester United - Tottenham 2-0

Rauðu djöflarnir tóku forystuna á 38. mínútu eftir vel útfærða hornspyrnu, stutta spilið skilaði sér, Bryan Mbeumo beið við vítateiginn eftir sendingu Kobbie Mainoo og lagði boltann meðfram jörðinni í fjærhornið.

United hélt áfram að ógna og uppskar gott mark á 81. mínútu sem gerði út af við leikinn. Bruno Fernandes beið á fjærstönginni og slúttaði vel eftir glæsilega fyrirgjöf Diogo Dalot.

Arsenal - Sunderland 3-0

Martin Zubimendi kom Arsenal í 1-0 á 42. mínútu með frábæru skoti eftir sendingu frá Leandro Trossard.

Svíinn Viktor Gyökeres virðist líka vera að vakna og hann bætti við öðru marki á 66. mínútu eftir stoðsendingu frá Kai Havertz.

Gyökeres var ekki hættur og bætti við öðru marki sínu í uppbótartíma eftir sendingu frá Gabriel Martinelli.

Wolves - Chelsea 1-3

Úlfarnir brutu tvívegis af sér í eigin vítateig í fyrri hálfleik. Cole Palmer steig á vítapunktinn í bæði skipti og skoraði af miklu öryggi.

Palmer var síðan aftur á ferðinni rétt fyrir hálfleik en þurfti enga vítaspyrnu þá. Chelsea sundurspilaði Úlfana og Marc Cucurella renndi boltanum út í teiginn á Palmer sem skoraði.

Mjög óvænt tókst Wolves að minnka muninn í upphafi seinni hálfleiks þegar Tolu Arokodare skoraði upp úr hornspyrnu, en heimamenn voru aldrei nálægt því að skora annað mark.

