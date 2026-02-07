Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. febrúar 2026 16:59 Kiernan Dewsbury-Hall skoraði sigurmark Everton. Þrír leikir fóru fram síðdegis í 25. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Bournemouth - Aston Villa 1-1 Bournemouth og Aston Villa gerðu 1-1 jafntefli. Morgan Rogers tók forystuna fyrir gestina í fyrri hálfleik en Rayan skoraði snilldarmark í seinni hálfleik sem jafnaði metin. Bournemouth var betri aðilinn fyrstu tuttugu mínúturnar og var komið með akkúrat 1,00 vænt mark (xG) þegar, þvert gegn gangi leiksins, Aston Villa tók forystuna. Morgan Rogers skoraði markið sem braut ísinn þegar hann þrumaði boltanum í þaknetið eftir gott spil á hægri kantinum og stoðsendingu Jadon Sancho. Þetta var mikill hitaleikur og menn tókust vel á, meðal þeirra voru Emi Buendia og Alex Jimenez, sem fengu sitt hvort gula spjaldið fyrir sinn þátt í áflogunum. Bournemouth jafnaði síðan metin í upphafi seinni hálfleiks eftir glæsilegan einleik Brasilíumannsins Rayan, sem sólaði sig framhjá varnarmönnum og skildi Lucas Digne eftir í rykinu áður en hann potaði boltanum í nærhornið. Dómarinn dæmdi síðan vítaspyrnu fyrir Bournemouth, en eftir myndbandsskoðun kom í ljós að brotið var fyrir utan. Heimamenn svekktu sig á því en héldu áfram að sækja og voru líklegri til að skora sigurmarkið. Það tókst þeim hins vegar ekki og jafntefli varð niðurstaðan. Fulham - Everton 1-2 Fulham komst yfir gegn Everton en þurfti að sætta sig við 1-2 tap. Jafnræði var með liðunum í upphafi leiks og færi á báða bóga en Fulham tók forystuna á átjándu mínútu. Markið skráist sem sjálfsmark. Raul Jimenez átti skot sem var varið, en boltinn skoppaði svo í varnarmanninn Vitaliy Mykolenko og þaðan í netið. Eftir það voru heimamenn mun hættulegri, Jimenez skaut rétt framhjá og Emile Smith-Rowe átti skot í slánna, en staðan stóð enn 1-0 þegar flautað var til hálfleiks. Gestirnir sneru leiknum síðan algjörlega við í seinni hálfleik. Mykolenko bætti upp fyrir óheppilega sjálfsmarkið með því að leggja upp jöfnunarmark Everton, fyrir Kiernan Dewsbury-Hall sem kláraði af krafti. Bernd Leno, markmaður Fulham, varð síðan skúrkur dagsins þegar hann ætlaði að kýla hornspyrnu burt undir lok leiks en setti boltann óvart í eigið net. Leno var undir pressu sóknarmanna og bað um brot en fékk ekkert fyrir sinn snúð. Burnley - West Ham 0-2 West Ham sótti gríðarmikilvægan sigur gegn Burnley á Turf Moor. Gestirnir höfðu alla yfirburði í upphafi og það kom ekki mikið á óvart þegar stuðningsmenn Burnley bauluðu liðið af velli eftir fyrri hálfleikinn. West Ham var þá komið með tveggja marka forystu. Crysencio Summerville skoraði fyrra markið á 13. mínútu eftir frábæra stungusendingu frá Mateus Fernandes. Valentín Castellanos tvöfaldaði svo forystuna á 26. mínútu eftir stoðsendingu El Hadji Diouf. Í seinni hálfleik vöknuðu heimamenn til lífsins og fóru að ógna marki West Ham af miklum krafti, raunar var ótrúlegt að Burnley hafi ekki minnkað muninn í upphafi seinni hálfleiks. En eftir þessa orkumiklu byrjun á seinni hálfleik hægðist aðeins á leiknum og West Ham sigldi sigrinum örugglega í höfn. Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir West Ham, sem situr í 18. sæti deildarinnar og er þremur stigum frá Nottingham Forest sem tapaði sínum leik í gærkvöldi. Burnley er hins vegar í mun verri stöðu í 19. sætinu, átta stigum frá West Ham. Enski boltinn Mest lesið KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti United fagnaði fjórða sigrinum í röð Enski boltinn „Vona að við getum haldið Ólympíuleika sem snúast ekki um typpi“ Sport Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Enski boltinn Risa sigur fyrir Leeds United Enski boltinn Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum Enski boltinn Biður Liverpool að slaka á reglunum Enski boltinn Búast við yfir tuttugu og sex milljón meldingum um veikindi Sport Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Enski boltinn Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Fleiri fréttir Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Sjá meira