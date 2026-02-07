Enski boltinn

Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður for­ystu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kiernan Dewsbury-Hall skoraði sigurmark Everton. 
Þrír leikir fóru fram síðdegis í 25. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. 

Bournemouth - Aston Villa 1-1

Bournemouth og Aston Villa gerðu 1-1 jafntefli. Morgan Rogers tók forystuna fyrir gestina í fyrri hálfleik en Rayan skoraði snilldarmark í seinni hálfleik sem jafnaði metin.

Bournemouth var betri aðilinn fyrstu tuttugu mínúturnar og var komið með akkúrat 1,00 vænt mark (xG) þegar, þvert gegn gangi leiksins, Aston Villa tók forystuna.

Morgan Rogers skoraði markið sem braut ísinn þegar hann þrumaði boltanum í þaknetið eftir gott spil á hægri kantinum og stoðsendingu Jadon Sancho.

Þetta var mikill hitaleikur og menn tókust vel á, meðal þeirra voru Emi Buendia og Alex Jimenez, sem fengu sitt hvort gula spjaldið fyrir sinn þátt í áflogunum.

Bournemouth jafnaði síðan metin í upphafi seinni hálfleiks eftir glæsilegan einleik Brasilíumannsins Rayan, sem sólaði sig framhjá varnarmönnum og skildi Lucas Digne eftir í rykinu áður en hann potaði boltanum í nærhornið.

Dómarinn dæmdi síðan vítaspyrnu fyrir Bournemouth, en eftir myndbandsskoðun kom í ljós að brotið var fyrir utan.

Heimamenn svekktu sig á því en héldu áfram að sækja og voru líklegri til að skora sigurmarkið. Það tókst þeim hins vegar ekki og jafntefli varð niðurstaðan.

Fulham - Everton 1-2

Fulham komst yfir gegn Everton en þurfti að sætta sig við 1-2 tap.

Jafnræði var með liðunum í upphafi leiks og færi á báða bóga en Fulham tók forystuna á átjándu mínútu. Markið skráist sem sjálfsmark. Raul Jimenez átti skot sem var varið, en boltinn skoppaði svo í varnarmanninn Vitaliy Mykolenko og þaðan í netið.

Eftir það voru heimamenn mun hættulegri, Jimenez skaut rétt framhjá og Emile Smith-Rowe átti skot í slánna, en staðan stóð enn 1-0 þegar flautað var til hálfleiks.

Gestirnir sneru leiknum síðan algjörlega við í seinni hálfleik.

Mykolenko bætti upp fyrir óheppilega sjálfsmarkið með því að leggja upp jöfnunarmark Everton, fyrir Kiernan Dewsbury-Hall sem kláraði af krafti.

Bernd Leno, markmaður Fulham, varð síðan skúrkur dagsins þegar hann ætlaði að kýla hornspyrnu burt undir lok leiks en setti boltann óvart í eigið net. Leno var undir pressu sóknarmanna og bað um brot en fékk ekkert fyrir sinn snúð.

Burnley - West Ham 0-2

West Ham sótti gríðarmikilvægan sigur gegn Burnley á Turf Moor. 

Gestirnir höfðu alla yfirburði í upphafi og það kom ekki mikið á óvart þegar stuðningsmenn Burnley bauluðu liðið af velli eftir fyrri hálfleikinn.

West Ham var þá komið með tveggja marka forystu.

Crysencio Summerville skoraði fyrra markið á 13. mínútu eftir frábæra stungusendingu frá Mateus Fernandes. Valentín Castellanos tvöfaldaði svo forystuna á 26. mínútu eftir stoðsendingu El Hadji Diouf.

Í seinni hálfleik vöknuðu heimamenn til lífsins og fóru að ógna marki West Ham af miklum krafti, raunar var ótrúlegt að Burnley hafi ekki minnkað muninn í upphafi seinni hálfleiks.

En eftir þessa orkumiklu byrjun á seinni hálfleik hægðist aðeins á leiknum og West Ham sigldi sigrinum örugglega í höfn.

Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir West Ham, sem situr í 18. sæti deildarinnar og er þremur stigum frá Nottingham Forest sem tapaði sínum leik í gærkvöldi. Burnley er hins vegar í mun verri stöðu í 19. sætinu, átta stigum frá West Ham.

