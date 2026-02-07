Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar

Enski boltinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Frank Ilett, aðalmaðurinn á bak við The United Strand-samfélagsmiðilinn, er best þekktur sem maðurinn með hárið. 
Frank Ilett, betur þekktur sem aðalmaðurinn á bak við The United Strand-samfélagsmiðilinn, hefur að eigin sögn bókað tíma í klippingu þriðjudaginn 10. febrúar, en það verður þá í fyrsta sinn í meira en ár sem hann fer í klippingu.

Manchester United vann 2-0 sigur á Tottenham á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni sem var fjórði sigur liðsins í röð síðan að Michael Carrick tók við af Ruben Amorim.

Ástæðan fyrir dagsetningunni 10. febrúar er að Manchester United spilar við West Ham þann dag.

Sigur Rauðu djöflanna í þeim leik myndi þýða að félagið næði fimm sigrum í röð í fyrsta sinn síðan í febrúar 2024.

Fyrir 490 dögum lofaði Frank Ilett því að hann færi ekki í klippingu fyrr en Manchester United myndi vinna fimm leiki í röð.

Hárið hans er orðið mjög myndarlegt og hann hefur á þessum tíma orðið einn allra þekktasti stuðningsmaður Manchester United.

Frank Ilett og The United Strand síðan nálgast nú eina milljón fylgjenda (979 þúsund) og það gæti kannski dottið inn í næstu viku því margir vilja örugglega ekki missa af þessari langþráðu klippingu hans.

