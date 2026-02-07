Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 23:17 Frank Ilett, aðalmaðurinn á bak við The United Strand-samfélagsmiðilinn, er best þekktur sem maðurinn með hárið. @theunitedstrand Frank Ilett, betur þekktur sem aðalmaðurinn á bak við The United Strand-samfélagsmiðilinn, hefur að eigin sögn bókað tíma í klippingu þriðjudaginn 10. febrúar, en það verður þá í fyrsta sinn í meira en ár sem hann fer í klippingu. Manchester United vann 2-0 sigur á Tottenham á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni sem var fjórði sigur liðsins í röð síðan að Michael Carrick tók við af Ruben Amorim. Ástæðan fyrir dagsetningunni 10. febrúar er að Manchester United spilar við West Ham þann dag. View this post on Instagram A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo) Sigur Rauðu djöflanna í þeim leik myndi þýða að félagið næði fimm sigrum í röð í fyrsta sinn síðan í febrúar 2024. Fyrir 490 dögum lofaði Frank Ilett því að hann færi ekki í klippingu fyrr en Manchester United myndi vinna fimm leiki í röð. Hárið hans er orðið mjög myndarlegt og hann hefur á þessum tíma orðið einn allra þekktasti stuðningsmaður Manchester United. Frank Ilett og The United Strand síðan nálgast nú eina milljón fylgjenda (979 þúsund) og það gæti kannski dottið inn í næstu viku því margir vilja örugglega ekki missa af þessari langþráðu klippingu hans. View this post on Instagram A post shared by Score 90 (@score90) Enski boltinn Manchester United Mest lesið Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport Orri aftur með draumainnkomu Fótbolti Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Trump um baulið á Vance á setningu ÓL: „Er það satt? Það kemur á óvart“ Sport Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Fótbolti Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Íslenski boltinn Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Martin missir af landsleikjunum Körfubolti Tryggvi var framlagshæstur þegar sigurgangan hélt áfram Körfubolti KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti Fleiri fréttir Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Sjá meira