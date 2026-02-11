Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. febrúar 2026 10:24 Sandra María Jessen með dóttur sinni eftir einn leik FC Köln á tímabilinu. Getty/Christof Koepsel Sandra María Jessen hefur framlengt samning sinn við þýska úrvalsdeildarliðið FC Köln. Íslenski landsliðsframherjinn gekk til liðs við Köln síðasta sumar og hefur síðan þá skorað níu mörk í sautján leikjum fyrir Köln í Bundesligunni og er í hópi markahæstu leikmanna hennar. FC Köln segir frá þessum gleðifréttum fyrir félagið í miðlum sínum í dag. Sandra María hafði verið orðuð við ensk félög og Köln lék sér með þær fréttir á samfélagsmiðlum sínum. Þar má sjá Söndru vera að panta flug fyrir sig og fjölskyldu sína til London. Hún hættir síðan við og segir: „Ég fer ekki fet.“ View this post on Instagram A post shared by 1. FC Köln Frauen (@fckoeln_frauen) „Sandra María Jessen uppfyllir allar okkar kröfur hvað varðar íþróttalega getu. Frá upphafi tímabils hafa bæði hennar væntingar og okkar verið meira en staðfestar. Með henni gátum við í fyrsta sinn fengið móður í leikmannahópinn okkar, en fyrir okkur var alltaf í forgangi að henni og fjölskyldu hennar liði vel hjá okkur. Þessi jákvæði grunnur endurspeglast einnig í frammistöðu hennar á vellinum. Því var það rökrétt skref fyrir okkur að halda áfram farsælu samstarfi með því að framlengja samninginn snemma,“ sagði Nicole Bender-Rummler, yfirmaður kvennaknattspyrnu og kvennaakademíu FC. „Ég er orðin ástfangin af Köln“ „Ég er hér með svalasta liðinu, besta starfsliðinu og fyrir frábæra stuðningsmenn. FC er eins og stór fjölskylda og ég fékk fullan stuðning frá fyrsta degi. Það gefur mér mjög góða tilfinningu og tækifæri til að skila mínu og gefa til baka. Ég hef allt sem ég þarf hér. Ég gæti ekki verið ánægðari með ákvörðunina um að vera áfram hjá FC. Ég er orðin ástfangin af Köln,“ sagði Sandra María. Sandra María er 31 árs gömul og uppalin á Akureyri. Hún komst snemma í aðallið Þórs/KA og er markahæsti leikmaður félagsins frá upphafi með 121 mark í 190 leikjum. Sandra varð tvisvar Íslandsmeistari með félaginu og tvisvar markadrottning deildarinnar. Hún hefur leikið 59 landsleiki og skorað sjö mörk. Á Evrópumótinu 2025 í Sviss lék hún í öllum þremur leikjum Íslands. View this post on Instagram A post shared by 1. FC Köln Frauen (@fckoeln_frauen) Þýski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Keyrði margoft á bíl körfuboltakonunnar Körfubolti Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Fótbolti Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Enski boltinn Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Enski boltinn Frank rekinn frá Tottenham Enski boltinn Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Fleiri fréttir Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt Vill verða Bond illmenni Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Sjá meira