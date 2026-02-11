Ítalski knattspyrnustjórinn Roberto De Zerbi er atvinnulaus eftir að hann og franska félagið Marseille komu sér saman um starfslok.
Framtíð Ítalans var lengi vel í óvissu áður en aðilar komust að samkomulagi um að slíta samstarfinu. Marseille staðfestir brotthvarfið í yfirlýsingu.
„Þetta var erfið ákvörðun, tekin að vel ígrunduðu máli og í þágu hagsmuna félagsins, til að mæta þeim íþróttalegu áskorunum sem fram undan eru þar til keppnistímabilinu lýkur,“ skrifar félagið í yfirlýsingu sinni.
Roberto De Zerbi has left his role as manager of Marseille by mutual consent 🚨 pic.twitter.com/FALtpati49— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 11, 2026
Starfmissir De Zerbi varð að veruleika eftir 0-5 tap um helgina á útivelli gegn ríkjandi meisturum Paris Saint-Germain.
Marseille er um þessar mundir í fjórða sæti frönsku deildarinnar og féll nýlega naumlega úr leik eftir riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Liðið hefur aðeins unnið fjóra af síðustu tíu leikjum sínum í ýmsum keppnum.
Á Englandi er De Zerbi ofarlega á mörgum listum yfir mögulega stjóra Manchester United frá og með næsta tímabili. Hinn 46 ára gamli skildi eftir sig góðan orðstír í ensku úrvalsdeildinni eftir tvö ár hjá Brighton.
Roberto de Zerbi leaves Olympique Marseille. Decision confirmed. 🔵⚪️👋🏼 pic.twitter.com/jiumz9EfB5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2026
