Mögu­legur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Roberto De Zerbi hefur stýrt sínum síðasta leik hjá Olympique de Marseille.
Ítalski knattspyrnustjórinn Roberto De Zerbi er atvinnulaus eftir að hann og franska félagið Marseille komu sér saman um starfslok.

Framtíð Ítalans var lengi vel í óvissu áður en aðilar komust að samkomulagi um að slíta samstarfinu. Marseille staðfestir brotthvarfið í yfirlýsingu.

„Þetta var erfið ákvörðun, tekin að vel ígrunduðu máli og í þágu hagsmuna félagsins, til að mæta þeim íþróttalegu áskorunum sem fram undan eru þar til keppnistímabilinu lýkur,“ skrifar félagið í yfirlýsingu sinni.

Starfmissir De Zerbi varð að veruleika eftir 0-5 tap um helgina á útivelli gegn ríkjandi meisturum Paris Saint-Germain.

Marseille er um þessar mundir í fjórða sæti frönsku deildarinnar og féll nýlega naumlega úr leik eftir riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Liðið hefur aðeins unnið fjóra af síðustu tíu leikjum sínum í ýmsum keppnum.

Á Englandi er De Zerbi ofarlega á mörgum listum yfir mögulega stjóra Manchester United frá og með næsta tímabili. Hinn 46 ára gamli skildi eftir sig góðan orðstír í ensku úrvalsdeildinni eftir tvö ár hjá Brighton.

