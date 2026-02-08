Sarr tryggði sigur gegn Mávunum

Crystal Palace sótti 1-0 sigur á útivelli gegn Brighton í 25. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Ismaila Sarr skoraði eina mark leiksins um miðjan seinni hálfleik.
Fyrri hálfleikur var með rólegra móti. Mávarnir náðu tveimur ágætis sköllum sem flugu framhjá og sköpuðu sér nokkur hálffæri, en Ernirnir náðu eiginlega ekki að skapa sér neitt.
Meira fjör færðist í leikinn í seinni hálfleik og á 61. mínútu skoraði Ismaila Sarr mark sem kom Crystal Palace yfir.
Heimamenn Brighton misstu boltann þá á eigin vallarhelmingi og Evann Guessand, sem var að spila sinn fyrsta leik fyrir Crystal Palace, var snöggur að koma boltanum á Sarr.
Kairu Mitoma var næstum því búinn að jafna metin strax í næstu sókn Brighton en Dean Henderson mætti út á móti honum og varði skotið vel.
Jorgen Strand-Larsen komst einnig nálægt því að skora, sem hefði verið hans fyrsta mark fyrir Crystal Palace, en það tókst ekki þrátt fyrir þrjár fínar tilraunir.
Leiknum lauk því með 0-1 sigri Crystal Palace en liðin sitja í 13. og 14. sæti deildarinnar. Brighton er stigi neðar en Palace eftir tapið.