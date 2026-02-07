Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum 7. febrúar 2026 14:32 Cole Palmer var ískaldur á vítapunktinum. Getty/Darren Walsh Chelsea sótti 3-1 sigur á útivelli gegn Wolves á Molineux leikvanginum. Cole Palmer skoraði þrennu í fyrri hálfleik en Úlfarnir minnkuðu muninn óvænt í seinni hálfleik. Úlfarnir brutu tvívegis af sér í eigin vítateig í fyrri hálfleik. Joao Pedro fiskaði bæði vítin en Matt Doherty braut af sér í fyrra skiptið og Yerson Mosquera í seinna skiptið, þegar hann hrinti Pedro og var heppinn að sleppa við rautt spjald. Cole Palmer steig á vítapunktinn í bæði skipti og skoraði af miklu öryggi. Palmer var síðan aftur á ferðinni rétt fyrir hálfleik en þurfti enga vítaspyrnu þá. Chelsea sundurspilaði Úlfana og Marc Cucurella renndi boltanum út í teiginn á Palmer sem skoraði. Mjög óvænt tókst Wolves að minnka muninn í upphafi seinni hálfleiks þegar Tolu Arokodare skoraði upp úr hornspyrnu, en heimamenn voru aldrei nálægt því að skora annað mark. Sigurinn var mikilvægur fyrir Chelsea, sem situr í 5. sæti deildarinnar. Liðið er nú aðeins einu stigi frá Manchester United, sem vann Tottenham fyrr í dag, en með fjögurra stiga forskot á Liverpool, sem leikur gegn Manchester City á morgun. Enski boltinn Wolverhampton Wanderers Chelsea FC