Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 19:14 Mikel Arteta er á mjög góðri leið með því að gera Arsenal að Englandsmeisturum í fyrsta sinn í 22 ár. Getty/Stuart MacFarlane Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hélt því fram eftir sigur sinna manna í dag að níu stiga forysta Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar þýði „ekkert" þrátt fyrir að lið hans hafi aukið pressuna á Manchester City. Arsenal vann auðveldan 3-0 sigur á Sunderland þar sem Martín Zubimendi skoraði fyrsta markið með 20 metra skoti á 42. mínútu áður en varamaðurinn Viktor Gyökeres skoraði tvö mörk seint í leiknum. City verður nú að bregðast við í leik sínum til góða gegn meisturum síðasta tímabils, Liverpool, á morgun, á velli þar sem þeir hafa aðeins unnið einu sinni í 22 heimsóknum í deildinni. Stærsta forskot síðan þeir unnu tititlinn Forysta Arsenal er sú stærsta sem liðið hefur haft síðan á lokadegi tímabilsins 2003-04 þegar þeir unnu titilinn, síðast þegar þeir urðu meistarar. En þegar hann var spurður hvað bilið þýddi á þessu stigi tímabilsins svaraði Arteta: „Ekkert." „Við þurfum enn að vinna svo marga leiki til að ná því sem við viljum, svo við skulum ekki einblína á það, það er eitthvað annað. Við höfum gert okkar núna, við höfum gert það sem við þurftum að gera, metið það, reynt að bæta það og undirbúið okkur fyrir Brentford [á fimmtudag]," sagði Mikel Arteta. Með tvennunni er Gyökeres kominn með þrettán mörk í öllum keppnum og hefur nú skorað sex mörk í síðustu átta leikjum eftir erfiða byrjun í kjölfar 73,5 milljóna evra kaupa frá Sporting Lissabon í sumar. Sú týpa af karakter sem við bjuggumst við „Hann er sú týpa af karakter sem við bjuggumst við og augljóslega, þegar þú klæðist þessari treyju, fylgir henni mikil ábyrgð og gríðarlegar væntingar og þú verður að lifa með því," sagði Arteta um Gyökeres. „Á ferðalagi þínu hér muntu upplifa augnablik þar sem allt gengur mjög vel og önnur þar sem það verður erfitt," sagði Arteta. Hann er svo einbeittur á nútíðina „En ég elska karakterinn hans, hvernig hann nálgast hvern einasta dag og þá staðreynd að hann er svo einbeittur á nútíðina, hvað hann þarf að gera og hann hefur einlægan vilja til að hjálpa liðinu í hvaða hlutverki sem hann hefur," sagði Arteta. „Fyrir mér er það sem raunverulega skiptir máli sú festa sem hann sýnir á hverjum einasta degi, að æfa, að þjálfa, að skilja liðsfélaga sína betur, sambönd sín, að tjá sig og krefjast þeirrar hreyfingar, þeirra bolta og sendinga sem hann vill líka," sagði Arteta. Enski boltinn Arsenal FC