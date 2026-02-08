„Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 19:27 Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, lætur óánægju sína í ljós á hliðarlínunni í dag. Getty/Michael Regan Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var svekktur eftir 2-1 tap á heimavelli á móti Manchester City í ensku úrvalsdeildinni. Liðið hans komst yfir þegar sextán mínútur voru til leiksloka en fékk svo á sig tvö mörk í uppbótartíma. „Það gerðist margt, sem er eðlilegt í þessum leik. Við erum vonsviknir að fara héðan án stiga,“ sagði Arne Slot í samtali við BBC Match of the Day. „Í fyrri hálfleik var Manchester City betra liðið án þess að skapa mörg stór færi en þeir voru meira með boltann á okkar vallarhelmingi. Í seinni hálfleik vorum við með yfirhöndina og áttum góða kafla. Við komumst í 1-0 og gáfum varla neitt frá okkur. Rétt fyrir leikslok fellur ein sveigð fyrirgjöf vel fyrir þá og staðan er 1-1. Við reyndum að koma í veg fyrir þetta en þeir unnu fyrsta skallaboltann. Góður leiklestur hjá Bernardo [Silva] og góð afgreiðsla,“ sagði Slot. Næstum því orðnir vanir þessu „Við erum næstum því orðnir vanir því að fá á okkur mark í uppbótartíma, það gerðist aftur í dag,“ sagði Slot. „Þegar líður á leikinn vonast maður alltaf til að geta haldið orkunni gangandi og þá gera þeir stundum mistök. Við áttum góðan og áhrifamikinn seinni hálfleik en því miður fengum við ekki jákvæð úrslit,“ sagði Slot. Um rauða spjaldið á Szoboszlai: „Það er ekki atvikið sem við ættum að ræða. Kannski hefði hann átt að leyfa markinu að standa en ef þetta er reglan þá verðum við að sætta okkur við það,“ sagði Slot. Dómarar þurfa að sinna starfi sínu „Ef það er eitthvert atvik sem við ættum að ræða, þá er það þegar Mo Salah er einn á móti markverðinum. Allir sem hafa komið á þennan völl síðustu sjö eða átta ár vita að það er mark hjá Salah. Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil. Dómarar þurfa að sinna starfi sínu,“ sagði Slot en dómarinn dæmdi aukaspyrnu og bara gult spjald fór á loft. Geturðu Arne Slot litið á þennan leik á jákvæðan hátt? „Auðvitað. Í seinni hálfleik pressuðum við mjög hátt og spiluðum góðan fótbolta. Það er ekki hægt að bera þennan leik saman við leikinn fyrir þremur eða fjórum mánuðum, við höfum bætt okkur svo mikið – en við þurfum að bæta úrslitin. Svo oft á þessu ári höfum við ekki fengið það sem mér finnst við eiga skilið og þetta er enn eitt dæmið um það,“ sagði Slot. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Enski boltinn Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Minningarleikur um strákinn sem lést í bílslysi á Miklubraut: „Fyllum höllina - fyrir Patta“ Sport Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Uppgjör: Afturelding-Valur 27-35 | Arnór með stórleik í stórsigri Handbolti Dagur hringaður seint og þurfti að hætta Sport Fleiri fréttir „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Sjá meira