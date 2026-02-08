Enski boltinn

Mætast undir allt öðrum kring­um­stæðum en áður

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Haaland hjá Manchester City í baráttu um boltann við Andrew Robertson hjá Liverpool í fyrri leik liðanna.
Erling Haaland hjá Manchester City í baráttu um boltann við Andrew Robertson hjá Liverpool í fyrri leik liðanna. Getty/Carl Recine

Stórleikur helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og einn af þeim stóru á tímabilinu fer fram í dag þegar Liverpool fær Manchester City í heimsókn á Anfield. Þessi félög hafa unnið átta síðustu titlana í deildinni en að þessu sinni eru bæði lið í óvenjulegri stöðu.

Þetta er að öllum líkindum stærsti rígur ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin ár en ekki lengur einvígi Jürgen Klopp gegn Pep Guardiola, heldur á milli Arne Slot og Guardiola.

Það sem gerir þennan leik öðruvísi en síðustu ár er staðan á þessum tveimur liðum. Nær alltaf hafa þau mæst þar sem annað liðið er á toppnum og hitt skammt undan. Núna er hvorugt liðið í góðu formi og hafa bæði aðeins unnið einn af síðustu sex deildarleikjum sínum.

City er í mun betri stöðu í töflunni

Manchester City er þó í mun betri stöðu í töflunni en liðið eltir topplið Arsenal og þarf nauðsynlega á sigri að halda eftir að Arsenal komst níu stigum á undan þeim með sigri í gær.

Guardiola er enn að reyna að finna lausnir á ójafnvægi liðsins og almennum vandræðum í varnarleiknum en ofan á það hefur norski framherjinn Erling Haaland aðeins skorað tvö mörk í síðustu tíu leikjum í öllum keppnum, þar af aðeins annað þeirra úr opnum leik.

Haaland átti aðeins tvö skot á níutíu mínútum gegn Tottenham um síðustu helgi í 2-2 jafntefli á útivelli en góðu fréttirnar fyrir sóknarleikinn eru að þeir Antoine Semenyo og Rayan Cherki eru að spila frábærlega um þessar mundir.

Staðan er mjög svipuð hjá Liverpool, ekki síst hvað varðar varnarvandamál og heildarjafnvægi liðsins. Þeir eiga líka framherja sem er ekki að finna sig.

Salah gengur illa að skora

Mohamed Salah, sem hefur átt í erfiðleikum síðan hann kom til baka úr Afríkukeppninni þar sem Egyptaland lenti í fjórða sæti. Hann hefur klúðrað einu dauðafæri í hverjum leik sem hann hefur spilað síðan hann kom til baka frá Marokkó, og það er ljóst að þetta lið er núna að miklu leyti lið Florians Wirtz og Hugos Ekitike. Þeir hafa verið framúrskarandi undanfarið og verða mikil ógn við fjögurra manna varnarlínu City.

Liverpool er í sjötta sæti töflunnar og þarf að berjast hart fyrir sæti í Meistaradeildinni, í baráttu við Chelsea, Manchester United og mörg önnur lið í mjög jöfnum lokaspretti. United og Chelsea unnu bæði í gær. Liverpool þarf því helst að vinna City auk þess að bæta fyrir tapið fyrir City í fyrri leik liðanna í Manchester.

Leikur Liverpool og Manchester City hefst klukkan 16.00 og verður sýndur beint á Sýn Sport.

Enski boltinn Liverpool FC Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið