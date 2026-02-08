Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 07:02 Erling Haaland hjá Manchester City í baráttu um boltann við Andrew Robertson hjá Liverpool í fyrri leik liðanna. Getty/Carl Recine Stórleikur helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og einn af þeim stóru á tímabilinu fer fram í dag þegar Liverpool fær Manchester City í heimsókn á Anfield. Þessi félög hafa unnið átta síðustu titlana í deildinni en að þessu sinni eru bæði lið í óvenjulegri stöðu. Þetta er að öllum líkindum stærsti rígur ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin ár en ekki lengur einvígi Jürgen Klopp gegn Pep Guardiola, heldur á milli Arne Slot og Guardiola. Það sem gerir þennan leik öðruvísi en síðustu ár er staðan á þessum tveimur liðum. Nær alltaf hafa þau mæst þar sem annað liðið er á toppnum og hitt skammt undan. Núna er hvorugt liðið í góðu formi og hafa bæði aðeins unnið einn af síðustu sex deildarleikjum sínum. City er í mun betri stöðu í töflunni Manchester City er þó í mun betri stöðu í töflunni en liðið eltir topplið Arsenal og þarf nauðsynlega á sigri að halda eftir að Arsenal komst níu stigum á undan þeim með sigri í gær. Guardiola er enn að reyna að finna lausnir á ójafnvægi liðsins og almennum vandræðum í varnarleiknum en ofan á það hefur norski framherjinn Erling Haaland aðeins skorað tvö mörk í síðustu tíu leikjum í öllum keppnum, þar af aðeins annað þeirra úr opnum leik. Haaland átti aðeins tvö skot á níutíu mínútum gegn Tottenham um síðustu helgi í 2-2 jafntefli á útivelli en góðu fréttirnar fyrir sóknarleikinn eru að þeir Antoine Semenyo og Rayan Cherki eru að spila frábærlega um þessar mundir. Staðan er mjög svipuð hjá Liverpool, ekki síst hvað varðar varnarvandamál og heildarjafnvægi liðsins. Þeir eiga líka framherja sem er ekki að finna sig. Salah gengur illa að skora Mohamed Salah, sem hefur átt í erfiðleikum síðan hann kom til baka úr Afríkukeppninni þar sem Egyptaland lenti í fjórða sæti. Hann hefur klúðrað einu dauðafæri í hverjum leik sem hann hefur spilað síðan hann kom til baka frá Marokkó, og það er ljóst að þetta lið er núna að miklu leyti lið Florians Wirtz og Hugos Ekitike. Þeir hafa verið framúrskarandi undanfarið og verða mikil ógn við fjögurra manna varnarlínu City. Liverpool er í sjötta sæti töflunnar og þarf að berjast hart fyrir sæti í Meistaradeildinni, í baráttu við Chelsea, Manchester United og mörg önnur lið í mjög jöfnum lokaspretti. United og Chelsea unnu bæði í gær. Liverpool þarf því helst að vinna City auk þess að bæta fyrir tapið fyrir City í fyrri leik liðanna í Manchester. Leikur Liverpool og Manchester City hefst klukkan 16.00 og verður sýndur beint á Sýn Sport. Enski boltinn Liverpool FC Manchester City Mest lesið Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Orri aftur með draumainnkomu Fótbolti Trump um baulið á Vance á setningu ÓL: „Er það satt? Það kemur á óvart“ Sport Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Fótbolti Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Íslenski boltinn Martin missir af landsleikjunum Körfubolti Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Enski boltinn „Þriðji leikhlutinn fór með þetta“ Sport „Við ætlum að skemmta okkur í kvöld“ Körfubolti Fleiri fréttir Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Sjá meira