Enski boltinn

„Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bernardo Silva hleypur með boltann á miðjuna eftir að hann jafnaði leikinn.
Bernardo Silva hleypur með boltann á miðjuna eftir að hann jafnaði leikinn. Getty/Carl Recine

Bernardo Silva, leikmaður Manchester City, skoraði mikilvægt jöfnunarmark í endurkomusigrinum á Liverpool á Anfield í kvöld.

„Miðað við hversu langt við erum á eftir Arsenal, þá er þetta langerfiðasti útivöllurinn í ensku úrvalsdeildinni en við þurftum að skora annað mark. Þegar ég skoraði varð ég glaður en við þurftum annað og Erling skoraði það,“ sagði Bernardo Silva í samtali við Sky Sports

„Ég er mjög ánægður, en þessi stig gilda jafn mikið og í hvaða öðrum leik sem er. Byrjun ársins hefur verið svekkjandi því við höfum ekki staðið okkur nógu vel. Við gætum verið nær Arsenal. Fyrir mér þá verður maður að ímynda sér hversu erfitt það er að vinna hér en ég er virkilega ánægður,“ sagði Silva en City náði með þessu að minnka forskot Arsenal á toppnum í sex stig.

„Mér finnst eins og allt liðið hafi vitað fyrir leikinn að ef við töpuðum honum þá væri titilbaráttan líklega búin. Okkur fannst við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin. Vonin er nú til staðar og við ætlum að berjast allt til enda. Við þurfum að halda áfram að vinna okkar vinnu, sem við höfum ekki gert undanfarið,“ sagði Silva.

