Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 19:30 Igor Thiago fagnar marki sínu fyrir Brentford í kvöld en hann er komin með sautján deildarmörk. Getty/Serena Taylor Brentford er með jafnmörg stig en lakari markatölu en Liverpool eftir dramatískan 3-2 sigur á Newcastle á St. James' Park í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Newcastle komst yfir í leiknum en svo var jafnt bæði í 1-1 og 2-2 áður en Dango Ouattara tryggði gestunum sigurinn fimm mínútum fyrir leikslok. Sigurinn skilar Brentford upp í sjöunda sæti deildarinnar og inn í baráttuna um Meistaradeildarsæti. Newcastle situr eftir í tólfta sætinu. Brentford hefur unnið tvo frábæra útisigra í röð á mjög erfiðum útivöllum en liðið vann á Villa Park í leiknum á undan. Þetta er fjórði leikur Newcastle í röð án sigurs og liðið hefur aðeins náð í eitt stig úr þeim. Fyrir vikið eru Evrópudraumarnir að deyja fyrir norðan. Sven Botman kom Newcastle í 1-0 á 24. mínútu þegar hann skallaði inn hornspyrnu Bruno Guimaraes. Vitaly Janelt jafnaði með skallamarki á 37. mínútu og Igor Thiago kom Brentford í 2-1 með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma. Newcastle fékk VAR-víti á 79. mínútu en Bruno Guimaraes skoraði af öryggi úr því og jafnaði metin í 2-2. Það stefndi því í jafntefli en Dango Ouattara fékk stungusendingu frá Mathias Jensen og afgreiddi boltann glæsilega í netið. Enski boltinn Newcastle United Brentford FC