Phil Parkinson verður þjálfari Wrexham eins lengi og hann listir samkvæmt eigendum liðsins, Rob Mac og Ryan Reynolds. Þeir mæra þjálfarann.
Phil Parkinson tók við liði Wrexham árið 2021 og tók til þess skref niður um þrjár deildir, úr B-deild í E-deild enska fótboltans. Hollywood eigendurnir höfðu þá gert tvær tilraunir til að fá þjálfarann áður en Rob Mac tókst að sannfæra Englendinginn í þriðju tilraun.
Ráðningin hefur reynst vel. Wrexham hefur stokkið upp um þrjár deildir á jafn mörgum árum og eygja möguleika á að spila á meðan þeirra bestu á Englandi að ári. Liðið situr í neðsta umspilssæti Championship-deildarinnar og er á góðri leið að spila um sæti í ensku úrvalsdeildinni í vor.
Það yrði þá fjórða stökk liðsins upp um deild á jafnmörgum árum. Eigendurnir þakka þjálfaranum árangurinn.
„Phil hefur verið burðarásinn í öllu þessu saman,“ segir Mac í samtali við The Athletic.
„Að hann skyldi taka þessa áhættu og koma með okkur í þetta ferðalag – nei, öllu heldur að skapa þetta ferðalag og leggja grunninn að því – hefur verið… mikilvægt er ekki orðið… nauðsynlegt er ekki heldur orðið,“ bætir hann við og á því erfitt með að koma mikilvægi þjálfarans í orð.
„Ég veit ekki hvort ég eigi orð til að lýsa til fulls hversu mikilvægur Phil hefur verið fyrir sögu og velgengni Wrexham. Hann sagði við mig mjög snemma í samtölum okkar: „Eitt veit ég fyrir víst, þú munt reka mig einn daginn.“
„Ég sagði: „Virkilega?“. Hann sagði að allir knattspyrnustjórar vissu að á einhverjum tímapunkti yrði hann rekinn. Ég sagði: „Allt í lagi, það er sanngjarnt og ég skil að það er hluti af starfinu.“
„En við Ryan tölum oft saman og ég sé bara ekki fyrir mér að Phil Parkinson verði rekinn. Hann hefur verið arkitektinn, skaparinn að þessu. Frá okkar sjónarhóli hefur hann starfið ævilangt. Nema hann finni sér annað starf sem hann vill fara í, þá er hann þjálfarinn okkar. Hann er stjórnandinn okkar. Hann er okkar maður.“
„Ég veit að það hljómar kjánalega og kannski ábyrgðarlaust að segja það opinberlega, en sannleikurinn er sá að þannig líður okkur. Og við höfum alltaf verið hreinskilnir. Alltaf verið eins heiðarlegir og mögulegt er,“ segir Mac.