Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum 7. febrúar 2026 16:57 Viktor Gyoekeres fagnar marki sínu fyrir Arsenal í dag sem nánast gulltryggði sigurinn. Getty/Stuart MacFarlane Arsenal bætti stöðu sína enn frekar á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir 3-0 sigur á Sunderland í dag. Eftir þennan sigur er Arsenal með níu stiga forystu á Manchester City á toppi deildarinnar en City á leik inni á móti Liverpool á morgun. Aston Villa hefði getað haldið muninum í sjö stigum en liðið tapaði stigum á móti Bournemouth á sama tíma. Eftir þrjá deildarleiki í röð án sigurs á dögunum virðast Arsenal-menn vera komnir á skrið á ný en þetta var annar deildarsigur liðsins í röð. Þetta var engin sýning hjá Arsenal í dag en þeir gerðu nóg til að vinna og gáfu engin færi á sér sem sést á því að xG hjá Sunderland, vænt mörk, var aðeins 0,17. Martin Zubimendi kom Arsenal í 1-0 á 42. mínútu með frábæru skoti eftir sendingu frá Leandro Trossard. Spænski miðjumaðurinn hefur átt frábært fyrsta tímabil og er líka farinn að skora mikilvæg mörk fyrir Skytturnar. Svíinn Viktor Gyökeres virðist líka vera að vakna og hann bætti við öðru marki á 66. mínútu eftir stoðsendingu frá Kai Havertz. Gyökeres kom inn á sem varamaður sex mínútum fyrr. Gyökeres var ekki hættur og bætti við öðru marki sínu í uppbótartíma eftir sendingu frá Gabriel Martinelli. Gyökeres er kominn með þrettán mörk í öllum keppnum á leiktíðinni þar af átta í ensku úrvalsdeildinni. Þetta var þrettándi leikurinn í deildinni þar sem Arsenal-vörnin heldur marki sínu hreinu sem er það langmesta meðal félaganna tuttugu. Sunderland hefur gengið illa á útivelli og þetta er áttundi útileikurinn í röð án sigurs. Liðið situr í níunda sæti deildarinnar. Enski boltinn Arsenal FC Sunderland AFC