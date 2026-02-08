Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai 8. febrúar 2026 18:34 Erling Braut Haaland fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester City á Anfield í kvöld. Getty/Michael Regan Erling Braut Haaland hafði aldrei skorað fyrir Manchester City á móti Liverpool á Anfield en það breyttist í kvöld þegar hann tryggði City 2-1 endurkomusigur á Liverpool í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Stórleikur Liverpool og City varð nefnilega nákvæmlega jafn spennuþrunginn og margir höfðu spáð fyrirfram. Sigurmarkið kom í uppbótartíma með marki úr vítaspyrnu og kórónaði endurkomu City-manna eftir að þeir lentu undir sextán mínútum fyrir leikslok. Leikurinn endaði á furðulegan hátt því tíu mínútum inn í uppbótartíma varð allt vitlaust á Anfield. Fyrst kölluðu leikmenn Liverpool eftir vítaspyrnu eftir darraðadans í vítateig City, áður en City brunaði í skyndisókn og töldu sig hafa skorað 3-1 mark þökk sé skoti Rayan Cherki frá miðju.En dómarinn var á öðru máli. Þar sem Dominik Szoboszlai reif niður Haaland, sem var á leiðinni að setja skot Cherki í markið, dæmdi dómarinn þess í stað rautt spjald á Szoboszlai og aukaspyrnu fyrir City. Mörkin urðu því ekki fleiri. City minnkaði um leið forskot Arsenal á toppnum í sex stig en Liverpool er aftur á móti fjórum stigum frá Meistaradeildarsæti. Það má segja að City hafi með þessu bjargað titilbaráttunni enda hefði Arsenal annars verið komið með aðra höndina á Englandsmeistaratitilinn. Manchester City var með yfirburði fyrsta hálftíma leiksins en Liverpool tók síðan öll völd í seinni hálfleiknum og tókst að komast yfir. Dominik Szoboszlai skoraði þá stórkostlegt mark beint úr aukaspyrnu á 74. mínútu. Tíu mínútum síðar jafnaði Bernardo Silva metin eftir að hafa fengið skallasendingu frá Haaland. City-menn voru ekki hættir og Matheus Nunes fékk víti eftir klaufalegt brot hjá Alisson, markverði Liverpool. Haaland fór á punktinn og skoraði örugglega úr vítinu. Rayan Cherki hélt að hann hefði skorað þriðja markið en markið var dæmt af og Szoboszlai fékk rauða spjaldið fyrir að toga niður Haaland. Úrslitin voru því 2-1 fyrir City og gestirnir frá Manchester ætla ekki að gefa Arsenal titilinn. Enski boltinn Liverpool FC Manchester City