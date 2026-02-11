Erlent

Loka flug­velli El Paso skyndi­lega og án út­skýringa

Samúel Karl Ólason skrifar
Flugvöllurinn í El Paso þjónustar stórt svæði í Texas og Nýju-Mexíkó. Ekki liggur fyrir af hverju búið er að loka honum fyrir flugumferð í tíu daga.
Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna (FAA) lokaði í nótt fyrir flugumferð til og frá alþjóðaflugvellinum í El Paso í Texas og nærliggjandi svæðum. Enginn má fljúga þangað í að minnsta kosti tíu daga og engin ástæða hefur verið gefin upp, önnur en sú að þetta sé vegna „sérstakra öryggisástæðna“.

Í skipun FAA, sem finna má hér, segir að flugmenn sem fylgi ekki lokuninni og skipunum flugumferðarstjóra gætu verið handteknir eða jafnvel skotnir niður.

Um milljón manns búa í El Paso og er 23. stærsta borg Bandaríkjanna. Hún er á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó.

Forsvarsmenn flugvallarins sögðu í yfirlýsingu, sem vitnað er í í grein New York Times, að lokunin hefði átt lítinn aðdraganda. Þeir segjast vera að bíða eftir frekari upplýsingum frá yfirvöldum. Svipaða sögu er að segja af borgaryfirvöldum í El Paso og þingmönnum sem hafa verið spurðir út í lokunina.

Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna hefur ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðla um málið.

Umrætt bannsvæði nær í tíu sjómílna radíus út frá flugvellinum. Það samsvarar 18,5 kílómetrum og nær einnig til bæjarins Santa Teresa í Nýju Mexíkó, samkvæmt frétt El Paso Times. Flugmönnum er þó heimilt að fljúga yfir þetta svæði í mikilli hæð.

