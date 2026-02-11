Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Samúel Karl Ólason skrifar 11. febrúar 2026 10:02 Flugvöllurinn í El Paso þjónustar stórt svæði í Texas og Nýju-Mexíkó. Ekki liggur fyrir af hverju búið er að loka honum fyrir flugumferð í tíu daga. Getty/Kirby Lee Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna (FAA) lokaði í nótt fyrir flugumferð til og frá alþjóðaflugvellinum í El Paso í Texas og nærliggjandi svæðum. Enginn má fljúga þangað í að minnsta kosti tíu daga og engin ástæða hefur verið gefin upp, önnur en sú að þetta sé vegna „sérstakra öryggisástæðna“. Í skipun FAA, sem finna má hér, segir að flugmenn sem fylgi ekki lokuninni og skipunum flugumferðarstjóra gætu verið handteknir eða jafnvel skotnir niður. Um milljón manns búa í El Paso og er 23. stærsta borg Bandaríkjanna. Hún er á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Forsvarsmenn flugvallarins sögðu í yfirlýsingu, sem vitnað er í í grein New York Times, að lokunin hefði átt lítinn aðdraganda. Þeir segjast vera að bíða eftir frekari upplýsingum frá yfirvöldum. Svipaða sögu er að segja af borgaryfirvöldum í El Paso og þingmönnum sem hafa verið spurðir út í lokunina. Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna hefur ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðla um málið. Umrætt bannsvæði nær í tíu sjómílna radíus út frá flugvellinum. Það samsvarar 18,5 kílómetrum og nær einnig til bæjarins Santa Teresa í Nýju Mexíkó, samkvæmt frétt El Paso Times. Flugmönnum er þó heimilt að fljúga yfir þetta svæði í mikilli hæð. Bandaríkin Fréttir af flugi Mest lesið Rúmlega helmingur starfsmanna Félagsbústaða hættur Innlent „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Innlent Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Erlent Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Innlent Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ Erlent Fiskúrgangi fargað á útivistarsvæði: „Þetta er náttúrulega bara viðbjóður“ Innlent Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Erlent Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Erlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Erlent Fleiri fréttir Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Sjá meira