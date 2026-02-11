Jagland sviptur friðhelgi Kjartan Kjartansson skrifar 11. febrúar 2026 09:41 Þorbjörn Jagland var einnig formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Hér sést hann setja við auðan stól friðarverðlaunahafan og kínverska andófsmannsins Liu Xiaobo. AP Evrópuráðið svipti Þorbjörn Jagland, fyrrverandi framkvæmdastjóra sinn, friðhelgi gegn saksókn í kjölfar ásakana um tengsl hans við Jeffrey Epstein. Jagland sætir nú sakamálarannsókn í Noregi fyrir spillingu. Jagland, sem er einnig fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, naut friðhelgi sem fyrrverandi framkvæmdastjóri Evrópuráðsins. Norska ríkisútvarpið segir að ákvörðun ráðsins um að svipta hann friðhelginni geri efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar kleift að rannsaka hann. Brotin sem Jagland er grunaður um að hafa framið felast í að hann hafi þegið gjafir, ferðir og lán á meðan hann var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019. Þau eru í kastljósinu eftir uppljóstranir um tengsl Jagland við Epstein, bandaríska barnaníðinginn og auðkýfinginn. Í skjölum sem bandaríska dómsmálaráðuneytinu birti á dögunum kom fram að Jagland hefði rætt um að heimsækja Epstein á alræmda einkaeyju hans í Karíbahafi þar sem hluti kynferðisbrota þess síðarnefnda var framinn. Jagland hafði einnig milligöngu um að koma Epstein í samband við utanríkisráðherra Rússlands árið 2018, áratug eftir að Epstein hlaut dóm fyrir kynferðisbrot. Noregur Mál Jeffrey Epstein Evrópusambandið Tengdar fréttir Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda. 2. febrúar 2026 13:03 Mest lesið Rúmlega helmingur starfsmanna Félagsbústaða hættur Innlent „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Innlent Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Erlent Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Innlent Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ Erlent Fiskúrgangi fargað á útivistarsvæði: „Þetta er náttúrulega bara viðbjóður“ Innlent Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Erlent Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Erlent Réðst á fyrrverandi kærasta sinn eftir sambandsslit Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Sjá meira