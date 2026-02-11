Erlent

Jagland sviptur frið­helgi

Kjartan Kjartansson skrifar
Þorbjörn Jagland var einnig formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Hér sést hann setja við auðan stól friðarverðlaunahafan og kínverska andófsmannsins Liu Xiaobo.
Evrópuráðið svipti Þorbjörn Jagland, fyrrverandi framkvæmdastjóra sinn, friðhelgi gegn saksókn í kjölfar ásakana um tengsl hans við Jeffrey Epstein. Jagland sætir nú sakamálarannsókn í Noregi fyrir spillingu.

Jagland, sem er einnig fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, naut friðhelgi sem fyrrverandi framkvæmdastjóri Evrópuráðsins. Norska ríkisútvarpið segir að ákvörðun ráðsins um að svipta hann friðhelginni geri efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar kleift að rannsaka hann.

Brotin sem Jagland er grunaður um að hafa framið felast í að hann hafi þegið gjafir, ferðir og lán á meðan hann var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019. Þau eru í kastljósinu eftir uppljóstranir um tengsl Jagland við Epstein, bandaríska barnaníðinginn og auðkýfinginn.

Í skjölum sem bandaríska dómsmálaráðuneytinu birti á dögunum kom fram að Jagland hefði rætt um að heimsækja Epstein á alræmda einkaeyju hans í Karíbahafi þar sem hluti kynferðisbrota þess síðarnefnda var framinn.

Jagland hafði einnig milligöngu um að koma Epstein í samband við utanríkisráðherra Rússlands árið 2018, áratug eftir að Epstein hlaut dóm fyrir kynferðisbrot.

