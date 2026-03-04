Innlent

Vantaði fimm­tán tennur eftir að þau sviku út raf­ræn skil­ríki og neyddu í flug

Eiður Þór Árnason skrifar
Vettvangur meintrar frelsissviptingar, líkamsárásar og fjárkúgunar í Reykholti.
Vettvangur meintrar frelsissviptingar, líkamsárásar og fjárkúgunar í Reykholti. Vísir

Sex eru ákærðir fyrir að frelsissvipta mann, fjárkúga hann og beita stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Fólkið er sakað um að hafa ruðst inn á heimili hans, ógnað með haglabyssu og krafist aðgangs að bankareikningum. Að endingu hafi tæplega átján milljónir króna verið millifærðar af reikningi hans.

RÚV greinir frá þessu og vísar í ákæru sem þingfest verður í Héraðsdómi Suðurlands síðar í mánuðinum. Sakborningarnir sex eru Íslendingar, þar af ein kona, og eru þau tengd fjölskylduböndum. 

Fórnarlambið er með maltneskt ríkisfang en er sagður ættaður frá Palestínu. Elsti sakborningurinn er á sjötugsaldri en sá yngsti um þrítugt. Þrjú þeirra eru sögð hafa ráðist inn á heimili mannsins.

Málið vakti mikla athygli árið 2024 en það kom inn á borð lögreglu eftir tilkynningu um að ekki hefði náðst í maltneskan karlmann búsettan í Biskupstungum í nokkra daga. Tveimur dögum síðar bárust lögreglu upplýsingar um að maðurinn hefði fundist á Möltu, illa haldinn og með áverka víðs vegar um líkamann.

Fjögur voru þá handtekin: Karlmaður á áttræðisaldri, dóttir hans og tengdasonur um þrítugt auk bróður tengdasonarins.

Sjá einnig: Vænsti maður og harð­duglegur

Árið 2024 kom fram að konan hafi verið grunuð um að skipuleggja ofbeldið sem hafi staðið yfir í þrjá daga. Nú kemur fram í ákæru að fórnarlambinu hafi meðal annars verið hótað að siglt yrði með hann til Grænlands þar sem honum yrði hent útbyrðis, að sögn RÚV.

Fengið starfsmann til að setja upp rafræn skilríki

Í ákæru er sakborningum einnig gert að hafa blekkt starfsmann í verslun Símans til að setja upp rafræn skilríki í síma mannsins. Þá hafi þau keypt flugmiða til Parísar og þaðan áfram til Möltu í nafni fórnarlambsins og síðan millifært 17,6 milljónir af reikningi hans.

Eftir það hafi honum verið fylgt á Keflavíkurflugvöll og þau hótað að gera dóttur hans mein ef hann færi ekki um borð í flugið til Parísar, að því er fram kemur í frétt RÚV. Á Möltu hafi svo komið í ljós að hann væri meðal annars með fjögur brotin rifbein, blæðingu í framheila, nef- og puttabrotinn og vantaði fimmtán tennur.

Fjárkúgun í Reykholti Bláskógabyggð Lögreglumál Dómsmál

Tengdar fréttir

Gæslu­varð­hald fram­lengt yfir tveimur en einn látinn laus

Tveir sakborningar voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald á mánudaginn í tengslum við rannsókn lögreglunnar á Suðurlandi á frelsissviptingu, líkamsárás og fjárkúgun í Reykholti gegn maltneskum manni. Gæsluvarðhaldið gildir til fyrsta júlí.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið