Eirik Kristoffersen, yfirmaður norska hersins, segist ekki geta útilokað þann möguleika að Rússar muni freista þess að ná undir sig landi í eigu Noregs og Finnlands til að tryggja hernaðarinnviði sína á Kólaskaga.
Kristoffersen bendir á að á Kólaskaga sé að finna mikilvæga innviði Rússlands sem myndu skipta sköpum í mögulegum átökum við Atlantshafsbandalagið, svo sem flugvélar og kafbáta sem bera kjarnorkuvopn.
„Við getum ekki tekið þann möguleika af borðinu, þar sem það er enn möguleiki að Rússar gætu gert það til að tryggja að kjarnorkugetu þeirra, getu þeirra til að svara mögulegri árás. Það er einn af þeim möguleikum í norðrinu sem við erum búin undir,“ segir Kristoffersen um möguleikann á tilraun Rússa til frekari landvinninga.
Kristoffersen ræddi við Guardian, meðal annars um tilraunir Donald Trump Bandaríkjaforseta til að leggja undir sig Grænland og ummæli hans um að bandamenn hefðu haldið sig til hlés í Afganistan.
„Það var ekkert vit í því sem hann sagði og ég veit að allir bandarískir vinir mínir í Afganistan vita það,“ segir Kristoffersen, sem þjónaði sjálfur í Afganistan. Ummælin hefðu þó ekki haft mikli áhrif á hann, þar sem Trump hefði aldrei verið í Afganistan og hann, Kristoffersen, vissi betur.
Kristoffersen sagði að þrátt fyrir spennu milli Rússlands og Nató væru Norðmenn og Rússar í samskiptum vegna björgunaraðgerða á Barentshafi. Þá hefur hann mælt með því að koma á boðleiðum til að koma í veg fyrir mögulegan misskilning og stigmögnun, líkt og eru á milli Rússa og Bandaríkjamanna.
Hér má finna viðtal Guardian við Kristoffersen.