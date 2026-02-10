Emmanuel Macron, forseti Frakklands, segir tíma til kominn að Evrópa fari að standa í lappirnar á alþjóðasviðinu. Að ráðamenn þar beiti sér í takt við vald heimsálfunnar.
Á fundi með evrópskum blaðamönnum sagði forsetinn að auknar ógnir frá Kína, Rússlandi og nú mögulega Bandaríkjunum ættu að hrista slenið úr evrópskum ráðamönnum.
„Erum við tilbúnir til að verða veldi?“ spurði Macron.
Hann ítrekaði kall sitt eftir því að ríki Evrópusambandsins gæfu út sameiginleg skuldabréf til að fjármagna umtalsverða aukningu í hergagnaframleiðslu og hernaðaruppbyggingu, samkvæmt frétt BBC. Hann vildi einnig nota skuldabréfin til að standa vörð um nauðsynlegan iðnað.
Macron hefur áður kallað eftir slíkum aðgerðum en þeim áköllum hefur verið mætt með tortryggni víða annarsstaðar í Evrópu. Ráðamenn annarra ríkja segja Macron vilja að öll Evrópa taki á sig skuldir vegna slæmrar fjárhagslegrar stöðu Frakklands, sem eigi erfitt með að fjármagna áðurnefnda uppbyggingu án aðstoðar.
Macron viðurkenndi að aðstæður Frakka væru ekki góðar, miðað við mörg önnur ríki Evrópu. Frakkar hefðu ekki haft sömu gildi og ráðamenn margra ríkja í norðanverðri heimsálfunni varðandi sameiginlega ábyrgð og Frakkar hefðu þar að auki ekki þurft að gangast umbætur eins og mörg ríki Suður-Evrópu hefðu þurft að gera eftir fjármálahrunið 2008. Þær aðgerðir væru nú að borga sig verulega fyrir þau ríki.
Hann sagði þó að markaðir heimsins væru í leit að nýju skjóli. Fjárfestar væru hræddir við að hafa öll sín egg í dollarakörfunni, ef svo má segja, og vildu draga úr áhættu.
Þar væru stöðug lýðræðisríki sem byggðu á lögum og reglu mjög vænn kostur fyrir fjárfesta.
Leiðtogar Evrópusambandsins munu koma saman á fundi í Brussel í næstu viku og verða skuldabréfin umræddu líklega eitthvað rædd þar. Hve alvarleg sú umræða verður er þó ekki ljóst. Ríkisstjórn Þýskalands hefur þegar hafnað tillögu Macrons um sameiginlega skuldabréfaútgáfu.
Í frétt Politico segir að Þjóðverjar telji að skuldabréf séu óþarfi. Helsti vandi Evrópu sé framleiðni. Einn háttsettur þýskur embættismaður sem ræddi við blaðamann Politico sagði að Macron hefði rétt fyrir sér að skortur væri á fjárfestingu en það sneri frekar að fjárlagaáætlun ESB fyrir árin 2028 til 2034, sem er til viðræðu um þessar mundir.
Ráðamenn í Berlín hafa kallað eftir þremur aðgerðum innan ESB. Innri markaður sambandsins verði styrktur, fleiri viðskiptasamningar verði gerðir við önnur ríki og hraðar og þriðja tillagan er að dregið verði verulega úr regluverki sambandsins og skriffinnsku.
Ríkisstjórn Þýskalands hefur einnig kallað eftir aðgerðum til að draga úr fjárlagahalla Evrópusambandsins.