Rektor Há­skólans á Bif­röst segir af sér

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst.
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst. Vísir/Sara

Margrét Njarðvík Jónsdóttir, rektor Háskólans á Bifröst, ætlar að víkja úr starfi. Mikið hefur gengið á innan veggja skólans eftir að þrír starfsmenn voru kærðir til siðanefndar.

Margrét greinir frá þessu í viðtali í Kastljósi á Rúv.

Fyrst var greint frá því að vantrauststillaga var samþykkt á hendur Margrétar í kjölfar þess að hún kærði þrjá starfsmenn til siðanefndar skólans. Hún og tveir aðrir innan skólans notuðu gervigreindarmállíkanið Claude til að færa rök fyrir siðanefndarbroti starfsmannanna.

„Fyrir þennan Kastljós-þátt þá sendi ég bréf á stjórn skólans þar sem ég bað um lausn úr starfi,“ sagði Margrét.

„Ég hef fylgst með opinberri aftöku minni í fjölmiðlum frá 14. janúar og þetta hefur verið að malla innra með mér. Sérstaklega þegar ég sá að umræðan var farin að hafa áhrif á nemendur gerði ég það.“

Fréttin verður uppfærð.

Deilur í Háskólanum á Bifröst

