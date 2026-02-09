Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 20:11 Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst. Vísir/Sara Margrét Njarðvík Jónsdóttir, rektor Háskólans á Bifröst, ætlar að víkja úr starfi. Mikið hefur gengið á innan veggja skólans eftir að þrír starfsmenn voru kærðir til siðanefndar. Margrét greinir frá þessu í viðtali í Kastljósi á Rúv. Fyrst var greint frá því að vantrauststillaga var samþykkt á hendur Margrétar í kjölfar þess að hún kærði þrjá starfsmenn til siðanefndar skólans. Hún og tveir aðrir innan skólans notuðu gervigreindarmállíkanið Claude til að færa rök fyrir siðanefndarbroti starfsmannanna. „Fyrir þennan Kastljós-þátt þá sendi ég bréf á stjórn skólans þar sem ég bað um lausn úr starfi,“ sagði Margrét. „Ég hef fylgst með opinberri aftöku minni í fjölmiðlum frá 14. janúar og þetta hefur verið að malla innra með mér. Sérstaklega þegar ég sá að umræðan var farin að hafa áhrif á nemendur gerði ég það.“ Fréttin verður uppfærð. Deilur í Háskólanum á Bifröst Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Drífa Snædal snýr aftur Innlent Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Erlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Fleiri fréttir Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Sjá meira