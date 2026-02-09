Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd Eiður Þór Árnason og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa 9. febrúar 2026 19:45 Höskuldur Tryggvason, verkefnastjóri hjá Vegagerðinni. Sýn Framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú eru í fullum gangi og hún farin að taka á sig mynd. Nýja brúin liggur austar en sú gamla sem liggur inn á Selfoss og er ætlunin að færa umferðina fjær þéttbýlinu. Gert er ráð fyrir að brúin verði til haustið 2028. Verkefnið gengur vel að sögn Höskuldar Tryggvasonar, verkefnastjóra hjá Vegagerðinni, og ekkert óvænt komið upp á fram að þessu. Verktakinn ÞG Verk vinni nú að uppsteypu á undirstöðum fyrir stöpla nýju brúarinnar, bæði á árbökkunum og út í eynni sem liggur í miðri Ölfusá. Nýja brúin liggur mun austar.Sýn Höskuldur segir um að ræða mjög umfangsmikla framkvæmd og með stærri verkefnum í vegagerð sem ráðist hefur verið í hér á landi. Brúin verði 330 metra löng og um fjörutíu starfsmenn vinni nú jafnan á svæðinu. „En þeim fer fjölgandi eftir því sem líður meira fram á vorið,“ sagði Höskuldur í kvöldfréttum Sýnar en hann var þá staddur á nýrri bráðabirgðabrú sem búið er að reisa út í eyjuna. Verður hún notuð meðan á framkvæmdum stendur. Nýja brúin komi til með að breyta miklu fyrir íbúa Íbúar á Selfossi hafa lengi kvartað undan umferðaröngþveiti á gömlu Ölfusárbrúnni á álagstímum. Höskuldur segir nýju brúnna koma til með að breyta mjög miklu enda muni hún leiða umferðina annað. Framkvæmdir eru í fullum gangi.sýn „Öll þungaumferð mun færast upp á nýju brúnna og svo líka mikið af annarri umferð líka, sérstaklega þeir sem fara hér beint í gegn.“ Hluti af framkvæmdunum sé að gera vegbrú í nýjum mislægum vegamótum austan við Selfoss. Eru þær framkvæmdir í fullum gangi sem og vegagerð sitt hvorum megin við brúnna. Því sé ljóst að mikið verði um að vera á svæðinu næstu misseri og ár. Ölfus Vegagerð Samgöngur Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Drífa Snædal snýr aftur Innlent Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Erlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Fleiri fréttir Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Sjá meira