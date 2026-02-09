Innlent

Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd

Eiður Þór Árnason og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa
Höskuldur Tryggvason, verkefnastjóri hjá Vegagerðinni.
Höskuldur Tryggvason, verkefnastjóri hjá Vegagerðinni. Sýn

Framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú eru í fullum gangi og hún farin að taka á sig mynd. Nýja brúin liggur austar en sú gamla sem liggur inn á Selfoss og er ætlunin að færa umferðina fjær þéttbýlinu. Gert er ráð fyrir að brúin verði til haustið 2028.

Verkefnið gengur vel að sögn Höskuldar Tryggvasonar, verkefnastjóra hjá Vegagerðinni, og ekkert óvænt komið upp á fram að þessu. Verktakinn ÞG Verk vinni nú að uppsteypu á undirstöðum fyrir stöpla nýju brúarinnar, bæði á árbökkunum og út í eynni sem liggur í miðri Ölfusá.

Nýja brúin liggur mun austar.Sýn

Höskuldur segir um að ræða mjög umfangsmikla framkvæmd og með stærri verkefnum í vegagerð sem ráðist hefur verið í hér á landi.

Brúin verði 330 metra löng og um fjörutíu starfsmenn vinni nú jafnan á svæðinu. „En þeim fer fjölgandi eftir því sem líður meira fram á vorið,“ sagði Höskuldur í kvöldfréttum Sýnar en hann var þá staddur á nýrri bráðabirgðabrú sem búið er að reisa út í eyjuna. Verður hún notuð meðan á framkvæmdum stendur.

Nýja brúin komi til með að breyta miklu fyrir íbúa

Íbúar á Selfossi hafa lengi kvartað undan umferðaröngþveiti á gömlu Ölfusárbrúnni á álagstímum. Höskuldur segir nýju brúnna koma til með að breyta mjög miklu enda muni hún leiða umferðina annað.

Framkvæmdir eru í fullum gangi.sýn

„Öll þungaumferð mun færast upp á nýju brúnna og svo líka mikið af annarri umferð líka, sérstaklega þeir sem fara hér beint í gegn.“

Hluti af framkvæmdunum sé að gera vegbrú í nýjum mislægum vegamótum austan við Selfoss. Eru þær framkvæmdir í fullum gangi sem og vegagerð sitt hvorum megin við brúnna. Því sé ljóst að mikið verði um að vera á svæðinu næstu misseri og ár.

Ölfus Vegagerð Samgöngur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið