„Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Bjarki Sigurðsson skrifar 9. febrúar 2026 19:02 Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður Afstöðu. Vísir/Anton Brink Maður sem grunaður er um stunguárás um helgina var nýbúinn að afplána dóm fyrir önnur ofbeldisverk og sætir ákæru fyrir fleiri. Formaður Afstöðu gagnrýnir að manninum hafi verið sleppt úr haldi án þess að honum væri veittur stuðningur. Í gær var Gabríel Douane, 24 ára, handtekinn, grunaður um stunguárás í miðbæ Reykjavíkur á laugardagskvöld. Tveir aðrir voru handteknir en þeim síðar sleppt úr haldi. Gabríel var í dag úrskurðaður í fjögurra daga gæsluvarðhald vegna málsins. Í tilkynningu lögreglu segir að brotaþoli sé útskrifaður af slysadeild. Ekkert bíði fanga Samkvæmt heimildum fréttastofu lauk Gabríel afplánun vegna ýmissa brota í síðustu viku. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, félags fanga, segir fjölda fanga þurfa á eftirfylgni að halda eftir afplánun og þannig sé hægt að koma í veg fyrir brot sem þetta. Hann gat þó ekki tjáð sig um þetta einstaka mál heldur talaði á almennum nótum. „Almennt séð koma svona mál okkur ekki á óvart. Það er svolítið fyrirsjáanlegt í nánast hundrað prósent tilfella, hvað gerist á næstu misserum eftir að fólk losnar úr afplánun. Hins vegar erum við á þeim stað að fangelsismál eru í ólestri. Það er engin endurhæfing. Það er ekkert sem tekur við og það er enginn sem ber ábyrgð. Þar af leiðandi erum við í þessari stöðu. Við erum með fólk sem vill taka á sínum málum en fær ekki stuðning til að gera það. Þá endum við oft í svona aðstæðum,“ segir Guðmundur. Stjórnvöld loki augunum „Þetta er það sem við erum að sjá á Íslandi. Þetta er hringiðja neyslu, afbrota og fangelsis. Þetta er vitað mál, þetta er ekkert nýtt. Það er búið að benda á þetta í áratugi. Við eigum að geta gert miklu betur en því miður er þessi málaflokkur þannig að stjórnvöld hafa litið á hann sem aukahlut. Það er lítið að gerast, því miður.“ Þetta mál sé alls ekkert einsdæmi. „Það eru auðvitað alltaf einhverjir sem eru að koma úr afplánun hverju sinni sem við höfum áhyggjur af. Þeir koma úr afplánun og beint á götuna. Við vitum alltaf hvernig það endar. Við erum orðin þreytt á að segja frá því,“ segir Guðmundur. Fangelsismál Félagsmál Lögreglumál Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Drífa Snædal snýr aftur Innlent Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Erlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Fleiri fréttir Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Sjá meira