„Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber á­byrgð“

Bjarki Sigurðsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður Afstöðu.
Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður Afstöðu. Vísir/Anton Brink

Maður sem grunaður er um stunguárás um helgina var nýbúinn að afplána dóm fyrir önnur ofbeldisverk og sætir ákæru fyrir fleiri. Formaður Afstöðu gagnrýnir að manninum hafi verið sleppt úr haldi án þess að honum væri veittur stuðningur.

Í gær var Gabríel Douane, 24 ára, handtekinn, grunaður um stunguárás í miðbæ Reykjavíkur á laugardagskvöld. Tveir aðrir voru handteknir en þeim síðar sleppt úr haldi. Gabríel var í dag úrskurðaður í fjögurra daga gæsluvarðhald vegna málsins. Í tilkynningu lögreglu segir að brotaþoli sé útskrifaður af slysadeild.

Ekkert bíði fanga

Samkvæmt heimildum fréttastofu lauk Gabríel afplánun vegna ýmissa brota í síðustu viku. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, félags fanga, segir fjölda fanga þurfa á eftirfylgni að halda eftir afplánun og þannig sé hægt að koma í veg fyrir brot sem þetta. Hann gat þó ekki tjáð sig um þetta einstaka mál heldur talaði á almennum nótum.

„Almennt séð koma svona mál okkur ekki á óvart. Það er svolítið fyrirsjáanlegt í nánast hundrað prósent tilfella, hvað gerist á næstu misserum eftir að fólk losnar úr afplánun. Hins vegar erum við á þeim stað að fangelsismál eru í ólestri. Það er engin endurhæfing. Það er ekkert sem tekur við og það er enginn sem ber ábyrgð. Þar af leiðandi erum við í þessari stöðu. Við erum með fólk sem vill taka á sínum málum en fær ekki stuðning til að gera það. Þá endum við oft í svona aðstæðum,“ segir Guðmundur. 

Stjórnvöld loki augunum

„Þetta er það sem við erum að sjá á Íslandi. Þetta er hringiðja neyslu, afbrota og fangelsis. Þetta er vitað mál, þetta er ekkert nýtt. Það er búið að benda á þetta í áratugi. Við eigum að geta gert miklu betur en því miður er þessi málaflokkur þannig að stjórnvöld hafa litið á hann sem aukahlut. Það er lítið að gerast, því miður.“

Þetta mál sé alls ekkert einsdæmi.

„Það eru auðvitað alltaf einhverjir sem eru að koma úr afplánun hverju sinni sem við höfum áhyggjur af. Þeir koma úr afplánun og beint á götuna. Við vitum alltaf hvernig það endar. Við erum orðin þreytt á að segja frá því,“ segir Guðmundur. 

