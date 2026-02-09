Fótbolti

Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé

Aron Guðmundsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson er mættur aftur inn á fótboltavöllinn eftir krefjandi meiðsli og er strax farinn að skora mikilvæg mörk fyrir Real Sociedad
Orri Steinn Óskarsson er mættur aftur inn á fótboltavöllinn eftir krefjandi meiðsli og er strax farinn að skora mikilvæg mörk fyrir Real Sociedad Vísir/Getty

Ís­lenski lands­liðs­fyrir­liðinn Orri Steinn Óskars­son hlýtur mikið lof í spænska miðlinum Mundo Deporti­vo í dag. Orri hefur komið inn af krafti í lið Real Sociedad eftir krefjandi meiðsli og í grein miðilsins er sjónum beint að áhuga­verðri töl­fræði þar sem Ís­lendingurinn skákar Kyli­an Mbappé.

Orri er nú kominn á fullt með Real Sociedad og hefur nú skorað í tveimur leikjum í röð þar sem að hann hefur í bæði skiptin komið inn á sem varamaður.

Lands­liðs­fyrir­liðinn tryggði Sociedad sigur og sæti í undanúr­slitum spænska bikarsins gegn Deporti­vo Ala­vés og um nýliðna helgi inn­siglaði hann 3-1 sigur síns liðs gegn Elche í spænsku úr­vals­deildinni.

Orri er því að minna ræki­lega á sig í augum Pellegrino Matar­azzo sem að tók við stjórnar­taumunum hjá Sociedad í desember á síðasta ári og er Bandaríkjamaðurinn því að njóta krafta Orra í fyrsta sinn al­menni­lega sem þjálfari Sociedad.

Í grein á spænska miðlinum Mundo Deporti­vo bendir blaðamaðurinn Unai Val­ver­de á að Orri Steinn sé nú sá leik­maður liðs í spænsku úr­vals­deildinni sem sé með fæstar spilaðar mínútur að meðaltali á milli marka hjá sér í öllum keppnum þessa stundina og skáki þar stór­stjörnu Real Madrid, Kyli­an Mbappé.

Að jafnaði líða aðeins 52 spilaðar mínútur á milli marka hjá lands­liðs­fyrir­liðanum á þessu tíma­bili, 72 spilaðar mínútur hjá Mbappé sem hefur skorað 38 mörk á tíma­bilinu en mörkin eru, sökum meiðsla Orra, aðeins orðin þrjú talsins hjá Ís­lendingnum en í níu leikjum sem hann hefur komið við sögu í.

Unai segir þessa töl­fræði kannski meira áhuga­verð frekar en mikilvæg.

„En raun­veru­leikinn er sá að ís­lenski fram­herjinn hefur varla spilað á tíma­bilinu en er samt kominn með þrjú mörk, öll gegn liðum sem spila í efstu deild í krefjandi leikjum og mikilvægum aðstæðum.“

Fyrsta mark Orra á tíma­bilinu kom gegn Espanyol, markið tryggði Sociedad 2-2 jafn­tefli eftir að liðið hafði lent tveimur mörkum undir. Fyrr í greininni sögðum við frá hinum tveimur mörkum hans á tíma­bilinu.

„Öll þessi mörk bera þess vitni hversu góð hreyfing hans er fram á við og að hann hafi marka­nef. Ekki slæmt ef maður hefur í huga meiðslin sem hann hefur þurft að glíma við og hversu mikill óstöðug­leiki hefur verið á spilatíma hans sökum þessa.“

