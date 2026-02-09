Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Aron Guðmundsson skrifar 9. febrúar 2026 20:00 Orri Steinn Óskarsson er mættur aftur inn á fótboltavöllinn eftir krefjandi meiðsli og er strax farinn að skora mikilvæg mörk fyrir Real Sociedad Vísir/Getty Íslenski landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson hlýtur mikið lof í spænska miðlinum Mundo Deportivo í dag. Orri hefur komið inn af krafti í lið Real Sociedad eftir krefjandi meiðsli og í grein miðilsins er sjónum beint að áhugaverðri tölfræði þar sem Íslendingurinn skákar Kylian Mbappé. Orri er nú kominn á fullt með Real Sociedad og hefur nú skorað í tveimur leikjum í röð þar sem að hann hefur í bæði skiptin komið inn á sem varamaður. Landsliðsfyrirliðinn tryggði Sociedad sigur og sæti í undanúrslitum spænska bikarsins gegn Deportivo Alavés og um nýliðna helgi innsiglaði hann 3-1 sigur síns liðs gegn Elche í spænsku úrvalsdeildinni. Orri er því að minna rækilega á sig í augum Pellegrino Matarazzo sem að tók við stjórnartaumunum hjá Sociedad í desember á síðasta ári og er Bandaríkjamaðurinn því að njóta krafta Orra í fyrsta sinn almennilega sem þjálfari Sociedad. Í grein á spænska miðlinum Mundo Deportivo bendir blaðamaðurinn Unai Valverde á að Orri Steinn sé nú sá leikmaður liðs í spænsku úrvalsdeildinni sem sé með fæstar spilaðar mínútur að meðaltali á milli marka hjá sér í öllum keppnum þessa stundina og skáki þar stórstjörnu Real Madrid, Kylian Mbappé. Að jafnaði líða aðeins 52 spilaðar mínútur á milli marka hjá landsliðsfyrirliðanum á þessu tímabili, 72 spilaðar mínútur hjá Mbappé sem hefur skorað 38 mörk á tímabilinu en mörkin eru, sökum meiðsla Orra, aðeins orðin þrjú talsins hjá Íslendingnum en í níu leikjum sem hann hefur komið við sögu í. Unai segir þessa tölfræði kannski meira áhugaverð frekar en mikilvæg. „En raunveruleikinn er sá að íslenski framherjinn hefur varla spilað á tímabilinu en er samt kominn með þrjú mörk, öll gegn liðum sem spila í efstu deild í krefjandi leikjum og mikilvægum aðstæðum.“ Fyrsta mark Orra á tímabilinu kom gegn Espanyol, markið tryggði Sociedad 2-2 jafntefli eftir að liðið hafði lent tveimur mörkum undir. Fyrr í greininni sögðum við frá hinum tveimur mörkum hans á tímabilinu. „Öll þessi mörk bera þess vitni hversu góð hreyfing hans er fram á við og að hann hafi markanef. Ekki slæmt ef maður hefur í huga meiðslin sem hann hefur þurft að glíma við og hversu mikill óstöðugleiki hefur verið á spilatíma hans sökum þessa.“ Spænski boltinn Landslið karla í fótbolta Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Fótbolti Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Óvænt bætist við Íslendingur á ÓL Sport Bad Bunny hljóp lengra en lið Patriots Sport Fleiri fréttir Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt Vill verða Bond illmenni Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Sjá meira