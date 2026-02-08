Fótbolti

Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson setur hendina upp að eyranum á meðan stuðningsmenn Real Sociedad syngja um hann.
Orri Steinn Óskarsson innsiglaði 3-1 sigur Real Sociedad á Elche í spænsku deildinni þegar hann skoraði þriðja markið nokkrum mínútum eftir að hafa komið inn á sem varamaður.

Íslenski landsliðsfyrirliðinn er að komast aftur af stað eftir fjögurra mánaða meiðsli og var að skora í öðrum leiknum í röð eftir að hafa komið inn á sem varamaður.

Í leiknum á undan tryggði hann liðinu sæti í undanúrslitum spænska bikarsins.

Það var á útivelli en nú var Estadio Municipal de Anoeta fullur af stuðningsmönnum Real Sociedad þegar íslenski framherjinn skoraði.

Það var í raun allt vitlaust í stúkunni eftir markið hans Orra eins og sjá má hér fyrir neðan.

„Eftir mark [Orra] Óskarssonar sem tryggði Real sigur á Elche tók Anoeta-leikvangurinn lagið af fullum krafti, smellinn sem hefur farið sem eldur í sinu undanfarna daga og fær fólk til að dreyma um að keppa til úrslita í bikarnum í Sevilla,“ skrifaði blaðamaður El Diario Vasco.

„Por la mañana café. Por la tarde ron. Llévame a Sevilla. Orri Óskarsson,“ eða á íslensku: „Kaffi á morgnana, romm á kvöldin, farðu með mig til Sevilla, Orri Óskarsson,“ var sungið í stúkunni. Ron og son rímar þarna hjá Böskunum.

Real Sociedad mætir Athletic Bilbao í tveimur undanúrslitaleikjum í bikarnum og sigurvegarinn samanlagt úr þessum tveimur leikjum mætir annaðhvort Barcelona eða Atlético Madrid í úrslitaleiknunm. Fyrri leikur Real Sociedad og Bilbao er á fimmtudagskvöldið.

