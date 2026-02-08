Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 21:30 Orri Steinn Óskarsson setur hendina upp að eyranum á meðan stuðningsmenn Real Sociedad syngja um hann. Getty/Juan Manuel Serrano Arce Orri Steinn Óskarsson innsiglaði 3-1 sigur Real Sociedad á Elche í spænsku deildinni þegar hann skoraði þriðja markið nokkrum mínútum eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Íslenski landsliðsfyrirliðinn er að komast aftur af stað eftir fjögurra mánaða meiðsli og var að skora í öðrum leiknum í röð eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Í leiknum á undan tryggði hann liðinu sæti í undanúrslitum spænska bikarsins. Það var á útivelli en nú var Estadio Municipal de Anoeta fullur af stuðningsmönnum Real Sociedad þegar íslenski framherjinn skoraði. Það var í raun allt vitlaust í stúkunni eftir markið hans Orra eins og sjá má hér fyrir neðan. „Eftir mark [Orra] Óskarssonar sem tryggði Real sigur á Elche tók Anoeta-leikvangurinn lagið af fullum krafti, smellinn sem hefur farið sem eldur í sinu undanfarna daga og fær fólk til að dreyma um að keppa til úrslita í bikarnum í Sevilla,“ skrifaði blaðamaður El Diario Vasco. „Por la mañana café. Por la tarde ron. Llévame a Sevilla. Orri Óskarsson,“ eða á íslensku: „Kaffi á morgnana, romm á kvöldin, farðu með mig til Sevilla, Orri Óskarsson,“ var sungið í stúkunni. Ron og son rímar þarna hjá Böskunum. Real Sociedad mætir Athletic Bilbao í tveimur undanúrslitaleikjum í bikarnum og sigurvegarinn samanlagt úr þessum tveimur leikjum mætir annaðhvort Barcelona eða Atlético Madrid í úrslitaleiknunm. Fyrri leikur Real Sociedad og Bilbao er á fimmtudagskvöldið. View this post on Instagram A post shared by El Diario Vasco (@diariovasco) Spænski boltinn Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Enski boltinn Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Minningarleikur um strákinn sem lést í bílslysi á Miklubraut: „Fyllum höllina - fyrir Patta“ Sport Uppgjör: Afturelding-Valur 27-35 | Arnór með stórleik í stórsigri Handbolti Fleiri fréttir Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Orri aftur með draumainnkomu Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Sjá meira