Kane og Kimmich kláruðu Dortmund

Bayern Munchen steig stórt skref í átt að þýska meistaratitlinum með 3-2 útisigri á Dortmund í toppslag.
Bayern var með átta stiga forystu á Dortmund á toppnum fyrir leik dagsins og gátu heimamenn gætt toppbaráttuna lífi með sigri. Nico Schlotterbeck kom Dortmund yfir eftir hornspyrnu um miðjan fyrri hálfleik og staðan 1-0 fyrir þá gulklæddu í hléi.
Englendingurinn Harry Kane jafnaði leikinn snemma í síðari hálfleik og skoraði aftur af vítapunktinum á 70. mínútu.
Sænski bakvörðurinn Daniel Svensson jafnaði leikinn fyrir gulklædda heimamenn á 83. mínútu en Bæjarar höfðu ekki lokið sér af. Joshua Kimmich skoraði það sem reyndist sigurmarkið örfáum mínútum síðar.
Bayern vann 2-1 og er með 63 stig á toppnum, ellefu stigum á undan Dortmund, þegar tíu leikir eru eftir.