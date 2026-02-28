Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum

Stjarnan, KR og Fram léku mótherja sína grátt í Lengjubikar karla í fótbolta í dag. Stjarnan er komin í undanúrslit og KR nánast öruggt þangað.
KR-ingar unnu 5-1 stórsigur gegn Njarðvík í toppslagnum í 3. riðli A-deildar og urðu þar með fyrstir til að vinna Njarðvíkinga.
Sigurinn kemur KR á topp 3. riðils og útlit er fyrir að liðið endi þar og komist í undanúrslitin sem Njarðvíkingar rétt missa af, tveimur stigum á eftir KR. Víkingar og ÍR eru svo reyndar þremur stigum á eftir KR og eiga eftir að mætast en eru með 9 og 10 mörkum verri markatölu en KR.
Sigurður Breki Kárason kom KR yfir í dag en Njarðvík jafnaði metin með marki frá miðju. Eiður Gautu Sæbjörnsson kom svo KR yfir að nýju fyrir hálfleik og Amin Cosic skoraði þriðja mark KR í seinni hálfleik, gegn sínum gömlu félögum. Eiður Gauti bætti svo við öðru marki sínu í kjölfarið, og fimmta mark KR kom svo úr smiðju Alexanders Rafns Pálmasonar þegar um tíu mínútur voru eftir.
Stjarnan vann einnig stórsigur, 6-1 gegn HK í Miðgarði. Stjörnumenn eru því með fullt hús eftir fjóra leiki og búnir að tryggja sér efsta sætið í riðli 1, og þar með sæti í undanúrslitum, því þeir eru núna fimm stigum á undan Keflavík og HK þegar hvert lið á bara einn leik eftir.
Þorsteinn Aron Antonsson kom reyndar HK yfir á 19. mínútu en Haukur Örn Brink jafnaði og Örvar Eggertsson kom svo Stjörnunni yfir á 49. mínútu. Í millitíðinni fékk Arnar Freyr Smárason aðstoðarþjálfari HK rautt spjald.
Haukur bætti við örðu marki sínu á 56. mínútu og fullkomnaði þrennuna fimm mínútum síðar. HK missti svo Aron Kristófer Lárusson af velli með rautt spjald á 72. mínútu og lá lokakaflanum skoraði Guðmundur Baldvin Nökkvason úr víti og Bjarki Hauksson lokamarkið.
Fram er í 4. sæti riðilsins með sex stig, eftir að hafa unnið 5-2 sigur gegn Vestra í dag. Magnús Þórðarson kom Fram yfir á 6. mínútu en Imran Mehanovic og Johannes Selvén sneru stöðunni Vestra í vil fyrir hálfleik, 2-1.
Fram skoraði þrjú mörk á átta mínútum um miðjan seinni hálfleik. Varamaðurinn Þengill Orrason jafnaði metin á 65. mínútu og þeir Kennie Chopart og Kristófer Konráðsson bættu við mörkum í kjölfarið. Róbert Hauksson innsiglaði svo sigur Framara í lokin.