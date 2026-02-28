Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Valur Páll Eiríksson skrifar 28. febrúar 2026 21:40 Calhanoglu skoraði síðara mark kvöldsins. Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images Inter Milan vann 2-0 sigur á Genoa á Giuseppe Meazza-leikvanginum í Mílanó í kvöld. Liðið er með 13 stiga forskot á toppi ítölsku A-deildarinnar í fótbolta. Inter hefur stungið af í titilbaráttunni og tapar varla leik þessi dægrin heima fyrir, þrátt fyrir tvö slæm töp fyrir Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu á síðustu vikum. Sigur kvöldsins var aldrei í mikilli hættu. Federico Dimarco kom Inter yfir eftir um hálftíma leik og Hakan Calhanoglu skoraði síðara markið af vítapunktinum um miðjan síðari hálfleik. Mikael Egill Ellertsson spilaði allan leikinn fyrir Genoa og fékk dauðafæri til að minnka muninn þegar um tíu mínútur lifðu leiks en skallaði boltann framhjá af stuttu færi. Inter vann 2-0 og er með 67 stig á toppi deildarinnar. Næst á eftir er AC Milan með 54 stig en á leik inni. Genoa er með 27 stig í 15. sæti, aðeins þremur stigum frá fallsæti í jafnri botnbaráttu. Ítalski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Haukar - ÍR 28-21 | Haukar of stór biti fyrir ÍR Handbolti „Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi“ Fótbolti Utan vallar: Himnafaðirinn, Jordan og kvöldið hans Elvars Körfubolti Sjáðu sigurkörfuna: „Elvar Friðriksson, ertu ekki að grínast“ Körfubolti „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Íslenski boltinn Aldrei spurning á Anfield Enski boltinn Í öngum sínum eftir tapið á Íslandi: „Eitt neyðarlegasta tap í sögu þjóðarinnar“ Körfubolti „Sagði að ég væri lítill svo ég sagði honum að halda kjafti“ Sport Haukar - Valur 19-23 | Valskonur bikarmeistarar Handbolti Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Enski boltinn Fleiri fréttir Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Tómas Bent og félagar auka forskotið á toppnum Aldrei spurning á Anfield Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Katla veik og Karitas kölluð til Spánar Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri „Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi“ Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Áhorfendur hlupu inn á völlinn og sneru Messi niður í jörðina Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Valgeir var tekinn af velli eftir aðeins tuttugu mínútna leik Hitti loksins liðsfélaga sína aftur eftir að hafa bjargað kærustunni úr eldhafi Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Sjö handteknir í Noregi grunaðir um að hagræða úrslitum Albert til Póllands en gæti svo mætt Palace Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Sjá meira