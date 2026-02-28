Fótbolti

Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Calhanoglu skoraði síðara mark kvöldsins. Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images

Inter Milan vann 2-0 sigur á Genoa á Giuseppe Meazza-leikvanginum í Mílanó í kvöld. Liðið er með 13 stiga forskot á toppi ítölsku A-deildarinnar í fótbolta.

Inter hefur stungið af í titilbaráttunni og tapar varla leik þessi dægrin heima fyrir, þrátt fyrir tvö slæm töp fyrir Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu á síðustu vikum.

Sigur kvöldsins var aldrei í mikilli hættu. Federico Dimarco kom Inter yfir eftir um hálftíma leik og Hakan Calhanoglu skoraði síðara markið af vítapunktinum um miðjan síðari hálfleik.

Mikael Egill Ellertsson spilaði allan leikinn fyrir Genoa og fékk dauðafæri til að minnka muninn þegar um tíu mínútur lifðu leiks en skallaði boltann framhjá af stuttu færi.

Inter vann 2-0 og er með 67 stig á toppi deildarinnar. Næst á eftir er AC Milan með 54 stig en á leik inni.

Genoa er með 27 stig í 15. sæti, aðeins þremur stigum frá fallsæti í jafnri botnbaráttu.

Ítalski boltinn

