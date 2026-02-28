Fótbolti

Þrenna Yamal kláraði Villarreal

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bang og mark. Meira að segja þrjú, hjá Yamal í dag.
Lamine Yamal var allt í öllu í 4-1 sigri Barcelona á Villarreal á Nývangi í Katalóníu í dag. Barcelona heldur í toppsæti spænsku úrvalsdeildarinnar.

Barcelona tapaði óvænt síðasta leik fyrir Girona og þurfti sigur í harðri baráttu við Real Madrid um spænska meistaratitilinn.

Lamine Yamal svaraði kallinu. Hann skoraði fyrstu tvö mörk Börsunga á 28. og 37. mínútu og staðan 2-0 í hálfleik.

Senegalski miðjumaðurinn Pape Gueye minnkaði muninn fyrir gestina í byrjun síðari hálfleiks en Yamal fullkomnaði þrennu sína á 69. mínútu áður en Robert Lewandowski bætti einu við í uppbótartíma.

Hinn 18 ára gamli Yamal á miklu flugi og er kominn með 16 mörk og níu stoðsendingar í 21 leik í spænsku deildinni.

Barcelona er þökk sé 4-1 sigrinum fjórum stigum á undan Real Madrid á toppi deildarinnar en Madrídingar mæta Getafe á Bernabéu á mánudagskvöldið.

