Tómas Bent Magnússon spilaði allan leikinn á miðju Heart of Midlothian sem vann 1-0 heimasigur á Aberdeen í skosku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Tómas Bent byrjaði á miðju Hearts er liðið fékk Aberdeen í heimsókn til Edinborgar í dag. Heimamenn voru sterkari aðilinn og uppskáru mark á 28. mínútu.
Portúgalski framherjinn Claudio Braga skoraði sitt þrettánda deildarmark til að veita Hearts forystuna.
Ekki tókst að bæta við og spenna í lok leiks en 1-0 verðskuldaður sigur Hearts staðreynd og sóknin eftir skoska meistaratitlinum lifir áfram góðu lífi.
Hearts er sem fyrr á toppi deildarinnar með 63 stig, sjö stigum á undan Rangers sem er í öðru og níu á undan Celtic í því þriðja. Rangers á leik inni á Hearts en Celtic tvo leiki.
Þau mætast aftur á móti innbyrðis í Old Firm-slagnum í Glasgow á morgun og ljóst að annað liðanna, ef ekki bæði, tapa stigum þar.
Hearts sækist eftir fimmta skoska meistaratitli félagsins og þeim fyrsta í 86 ár, síðan 1960.
Liðið getur orðið það fyrsta í 41 ár, annað en Celtic eða Rangers, til að vinna skoska meistaratitilinn en síðast vann Aberdeen, undir stjórn Sir Alex Ferguson, deildina árið 1985.