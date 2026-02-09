Gabríel Douane hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudagsins 13. febrúar að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á líkamsárás í miðborginni á laugardagskvöld.
Í fréttatilkynningu frá lögreglunni segir að að karlmaður á þrítugsaldri hafi verið úrskurðaður í varðhald en heimildir Vísis herma að um Gabríel sé að ræða. Hann var handtekinn ásamt tveimur öðrum en þeim hefur nú verið sleppt úr haldi.
Í tilkynningu segir að hann sé grunaður um að hafa stungið annan mann með hnífi. Brotaþoli hafi verið færður á slysadeild, en hafi nú verið útskrifaður.
Ekki sé unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu.
Gabríel Douane á að baki langan sakaferil þrátt fyrir ungan aldur. Hann hefur verið sakfelldur fyrir ítrekuð ofbeldisbrot auk tveggja annarra líkamsárása í fangelsinu á Hólmsheiði. Hann lauk afplánun dóms snemma í síðustu viku og losnaði þá úr fangelsi.