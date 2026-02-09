Fótbolti

Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í lands­liðið

Sindri Sverrisson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson getur bætt leik við glæstan landsliðsferil sinn síðar í þessum mánuði.
Eftir langa fjarveru frá íslenska landsliðinu er Gylfi Þór Sigurðsson í landsliðshópnum sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra í lok mánaðarins. Hópurinn er nær eingöngu skipaður leikmönnum úr Bestu deildinni.

Gylfi lék síðast landsleik í 2-2 jafntefli við Wales í október 2024 en hefur ekki verið í landsliðshópnum síðustu misseri. Nú fær hann tækifæri til að halda áfram að bæta markamet sitt sem er 27 mörk.

Leikurinn gegn Mexíkó er ekki í opinberum FIFA-glugga og því getur Arnar Gunnlaugsson ekki valið alla þá leikmenn sem hann myndi venjulega kjósa.

Landsliðshópurinn er því nánast allur skipaður leikmönnum úr íslenskum félögum, eða fyrir utan Kolbein Þórðarson leikmann IFK Gautaborgar.

Sex frá Víkingi og einn úr Lengjudeildinni

Alls eru 20 leikmenn í hópnum, flestir frá Íslandsmeisturum Víkings eða 6 talsins. Breiðablik og Stjarnan eiga 3 fulltrúa hvort félag og ÍA 2, en Fram, KA, FH og KR einn hvert. Þá á Lengjudeildarlið Grindavíkur einn fulltrúa, miðvörðinn Damir Muminovic.

Leikurinn við Mexíkó, einn gestgjafa HM í sumar, verður á Corregidora Stadium í Quarataro aðfaranótt 26. febrúra klukkan 2 að íslenskum tíma.

Í lok mars heldur íslenska landsliðið til Kanada og mætir heimamönnum 28. mars, og svo Haítí 31. mars, í tveimur vináttulandsleikjum þar sem allir leikmenn standa Arnari til boða.

Hópurinn:

  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik
  • Viktor Freyr Sigurðsson - Fram
  • Höskuldur Gunnlaugsson - Breiðablik
  • Karl Friðleifur Gunnarsson - Víkingur R.
  • Damir Muminovic - Grindavík
  • Hans Viktor Guðmundsson - KA
  • Guðmundur Kristjánsson - Stjarnan
  • Guðmundur Þórarinsson - ÍA
  • Baldur Kári Helgason - FH
  • Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R.
  • Haukur Andri Haraldsson - ÍA
  • Kolbeinn Þórðarson - IFK Göteborg
  • Daníel Hafsteinsson - Víkingur R.
  • Birnir Snær Ingason - Stjarnan
  • Aron Sigurðarson - KR
  • Valdimar Þór Ingimundarson - Víkingur R.
  • Ágúst Orri Þorsteinsson - Breiðablik
  • Helgi Guðjónsson - Víkingur R.
  • Emil Atlason - Stjarnan
  • Aron Elís Þrándarson - Víkingur R.
