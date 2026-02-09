Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Sindri Sverrisson skrifar 9. febrúar 2026 13:30 Gylfi Þór Sigurðsson getur bætt leik við glæstan landsliðsferil sinn síðar í þessum mánuði. vísir/Anton Eftir langa fjarveru frá íslenska landsliðinu er Gylfi Þór Sigurðsson í landsliðshópnum sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra í lok mánaðarins. Hópurinn er nær eingöngu skipaður leikmönnum úr Bestu deildinni. Gylfi lék síðast landsleik í 2-2 jafntefli við Wales í október 2024 en hefur ekki verið í landsliðshópnum síðustu misseri. Nú fær hann tækifæri til að halda áfram að bæta markamet sitt sem er 27 mörk. Leikurinn gegn Mexíkó er ekki í opinberum FIFA-glugga og því getur Arnar Gunnlaugsson ekki valið alla þá leikmenn sem hann myndi venjulega kjósa. Landsliðshópurinn er því nánast allur skipaður leikmönnum úr íslenskum félögum, eða fyrir utan Kolbein Þórðarson leikmann IFK Gautaborgar. Sex frá Víkingi og einn úr Lengjudeildinni Alls eru 20 leikmenn í hópnum, flestir frá Íslandsmeisturum Víkings eða 6 talsins. Breiðablik og Stjarnan eiga 3 fulltrúa hvort félag og ÍA 2, en Fram, KA, FH og KR einn hvert. Þá á Lengjudeildarlið Grindavíkur einn fulltrúa, miðvörðinn Damir Muminovic. Leikurinn við Mexíkó, einn gestgjafa HM í sumar, verður á Corregidora Stadium í Quarataro aðfaranótt 26. febrúra klukkan 2 að íslenskum tíma. Í lok mars heldur íslenska landsliðið til Kanada og mætir heimamönnum 28. mars, og svo Haítí 31. mars, í tveimur vináttulandsleikjum þar sem allir leikmenn standa Arnari til boða. Hópurinn: Anton Ari Einarsson - Breiðablik Viktor Freyr Sigurðsson - Fram Höskuldur Gunnlaugsson - Breiðablik Karl Friðleifur Gunnarsson - Víkingur R. Damir Muminovic - Grindavík Hans Viktor Guðmundsson - KA Guðmundur Kristjánsson - Stjarnan Guðmundur Þórarinsson - ÍA Baldur Kári Helgason - FH Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. Haukur Andri Haraldsson - ÍA Kolbeinn Þórðarson - IFK Göteborg Daníel Hafsteinsson - Víkingur R. Birnir Snær Ingason - Stjarnan Aron Sigurðarson - KR Valdimar Þór Ingimundarson - Víkingur R. Ágúst Orri Þorsteinsson - Breiðablik Helgi Guðjónsson - Víkingur R. Emil Atlason - Stjarnan Aron Elís Þrándarson - Víkingur R. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Handbolti á Vetrarólympíuleikum í framtíðinni? Handbolti Óvænt bætist við Íslendingur á ÓL Sport „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Enski boltinn Fleiri fréttir Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Orri aftur með draumainnkomu Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Sjá meira