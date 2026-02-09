Innlent

Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni

Árni Sæberg skrifar
Maðurinn mætti fyrir dómara í morgun.
Maðurinn mætti fyrir dómara í morgun. Vísir/Anton Brink

Aðalmeðferð hófst í morgun í máli Héraðssaksóknara á hendur manni, sem grunaður eru um að hafa nauðgað ungri stúlku og eiginkonu sinni og birt myndefni af nauðgununum á netinu.

Maðurinn sætir ákæru fyrir að nauðga sex ára stúlku tvívegis og eiginkonu sinni ítrekað. Hann sætir einnig ákæru fyrir að hafa ljósmyndað athæfi sitt og birt ljósmyndir af því á netinu.

Þetta kemur fram í ákæru á hendur manninum sem þingfest var í Héraðsdómi Reykjavíkur í þann 20. janúar síðastliðinn.

Dóms að vænta á næstu fjórum vikum

Aðalmeðferð í málinu hófst klukkan 09:15 í morgun og áætlað er að henni ljúki klukkan 16. Málareksturinn fer fram fyrir luktum dyrum. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skulu þinghöld háð í heyranda hljóði en dómari getur þó ákveðið, að eigin frumkvæði eða eftir kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola, að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum, telji hann það nauðsynlegt. Algengasta ástæða þess að þinghöldum er lokað er til þess að vernda nafnleynd og hagsmuni brotaþola.

Samkvæmt sömu lögum skal kveða upp dóm innan fjögurra vikna frá lokum aðalmeðferðar, ellegar þarf að flytja mál á ný, nema dómari og aðilar telji það óþarft. Því má ætla að dómur verði kveðinn upp á næstu fjórum vikum.

Lögreglu barst ábending að utan

Líkt og fréttastofa fjallaði um á dögunum höfðu foreldrar stúlkunnar, sem maðurinn sætir ákæru fyrir að nauðga, enga vitneskju um að brotið hefði verið kynferðislega gegn henni fyrr en lögregla hafði samband. 

Samkvæmt heimildum fréttastofu komst lögregla á snoðir um málið í gegnum alþjóðlegt samstarf. Lögreglufulltrúi í Evrópu fann myndefnið, greindi uppruna þess og var lögreglu hér á landi í kjölfarið gert viðvart. Foreldrar barnsins komu af fjöllum þegar að lögregla hafði samband.

Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið