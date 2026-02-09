Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Árni Sæberg skrifar 9. febrúar 2026 11:57 Maðurinn mætti fyrir dómara í morgun. Vísir/Anton Brink Aðalmeðferð hófst í morgun í máli Héraðssaksóknara á hendur manni, sem grunaður eru um að hafa nauðgað ungri stúlku og eiginkonu sinni og birt myndefni af nauðgununum á netinu. Maðurinn sætir ákæru fyrir að nauðga sex ára stúlku tvívegis og eiginkonu sinni ítrekað. Hann sætir einnig ákæru fyrir að hafa ljósmyndað athæfi sitt og birt ljósmyndir af því á netinu. Þetta kemur fram í ákæru á hendur manninum sem þingfest var í Héraðsdómi Reykjavíkur í þann 20. janúar síðastliðinn. Dóms að vænta á næstu fjórum vikum Aðalmeðferð í málinu hófst klukkan 09:15 í morgun og áætlað er að henni ljúki klukkan 16. Málareksturinn fer fram fyrir luktum dyrum. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skulu þinghöld háð í heyranda hljóði en dómari getur þó ákveðið, að eigin frumkvæði eða eftir kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola, að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum, telji hann það nauðsynlegt. Algengasta ástæða þess að þinghöldum er lokað er til þess að vernda nafnleynd og hagsmuni brotaþola. Samkvæmt sömu lögum skal kveða upp dóm innan fjögurra vikna frá lokum aðalmeðferðar, ellegar þarf að flytja mál á ný, nema dómari og aðilar telji það óþarft. Því má ætla að dómur verði kveðinn upp á næstu fjórum vikum. Lögreglu barst ábending að utan Líkt og fréttastofa fjallaði um á dögunum höfðu foreldrar stúlkunnar, sem maðurinn sætir ákæru fyrir að nauðga, enga vitneskju um að brotið hefði verið kynferðislega gegn henni fyrr en lögregla hafði samband. Samkvæmt heimildum fréttastofu komst lögregla á snoðir um málið í gegnum alþjóðlegt samstarf. Lögreglufulltrúi í Evrópu fann myndefnið, greindi uppruna þess og var lögreglu hér á landi í kjölfarið gert viðvart. Foreldrar barnsins komu af fjöllum þegar að lögregla hafði samband. Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Dómsmál Mest lesið Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Innlent Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Innlent „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Innlent Fleiri fréttir Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Sjá meira